"Ми не знали, чи повернемося назад": Резніков про перемовини з Росією у Мінську

Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що під час поїздки до Мінська на перемовини з росіянами на початку війни українська делегація не була впевнена, що повернеться додому.

Джерело: Резніков в інтерв’ю іспанському виданню La Razon

Деталі: Резніков назвав найгіршим днем та найскладнішим рішенням бути частиною української делегації, яка поїхала до Білорусі в перші дні війни.

Він зазначив, що метою перемовин було створення гуманітарних коридорів, завдяки яким змогли врятувати десятки тисяч життів.

Пряма мова Резнікова: "Було дуже важко сказати "так" президенту, коли він попросив мене, тому що я відчував глибоку ненависть (до росіян – ред.). І, як переговірник, я знаю, що це емоція, яка не приносить користі.

Це було жахливо - потиснути руку ворогу.

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Було чотири зустрічі, три в Білорусі і одна в Туреччині.

Скажу вам, що в перших трьох ми зовсім не відчували себе в безпеці і навіть сумнівалися, що повернемося додому".