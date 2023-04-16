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"Мы не знали, вернемся ли назад": Резников о переговорах с Россией в Минске

Роман ПетренкоВоскресенье, 16 апреля 2023, 12:43
Мы не знали, вернемся ли назад: Резников о переговорах с Россией в Минске
фото: оп

Министр обороны Алексей Резников рассказал, что во время поездки в Минск на переговоры с россиянами в начале войны украинская делегация не была уверена, что вернется домой.

Источник: Резников в интервью испанскому изданию La Razon

Детали: Резников назвал худшим днем и самым сложным решением быть частью украинской делегации, которая поехала в Беларусь в первые дни войны.

Он отметил, что целью переговоров было создание гуманитарных коридоров, благодаря которым смогли спасти десятки тысяч жизней.

Прямая речь Резникова: "Было очень трудно сказать "да" президенту, когда он попросил меня, потому что я испытывал глубокую ненависть (к россиянам - ред.). И, как переговорщик, я знаю, что это эмоция, которая не приносит пользы.

Это было ужасно - пожать руку врагу.

ВИДЕО ДНЯ

Было четыре встречи, три в Беларуси и одна в Турции.

Скажу вам, что в первых трех мы совсем не чувствовали себя в безопасности и даже сомневались, что вернемся домой".

Темы: переговорыРезниковвойнаРосcия
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