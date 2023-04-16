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Олексій Середа взяв другу медаль на Кубку світу зі стрибків у воду

Катерина ТищенкоНеділя, 16 квітня 2023, 16:09
Олексій Середа взяв другу медаль на Кубку світу зі стрибків у воду
Олексій Середа, фото Df-ua.org

17-річний Олексій Середа здобув другу медаль на оновленому Кубку світу зі стрибків у воду, виборовши "срібло" у стрибках з 10-метрової вишки.

Джерело: Суспільне спорт

Деталі: В китайському Сіані завершується перший етап Кубка світу зі стрибків у воду. Перед заключним днем Україна мала одну медаль – у синхронних стрибках з 10-метрової вишки.

Перший етап сезону на рівні Кубка світу Україна розпочала з медалей на старті змагань. Для "синьо-жовтих" бронзову нагороду у Сіані здобула пара Олексія Середи та Кірілла Болюха, яка фінішувала третьою у чоловічих синхронних стрибках з 10-метрової вишки.

У останній змагальний день етапу Кубка світу зі стрибків у воду Україна претендувала на медалі у стрибках з 10-метрової вишки. У цьому виді "синьо-жовтих" представляв Олексій Середа, який у цій дисципліні став чемпіоном Європи у 2022 році.

До фіналу змагань Середа пройшов з другим результатом у кваліфікації. Український стрибун у воду здобув за шість спроб отримав 502.65 бала, поступившись лише Хао Янгу.

У фіналі стрибків з 10-метрової вишки Середа увійшов до топ-2 після першої спроби, відстаючи від китайського стрибуна Хао Янга на 4.8 бала. У наступних спробах Янг покращував свій результат, завершивши виступи у фіналі на першому місці з результатом 574.40 бала.

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Фінальний стрибок Середа виконав з найкращим результатом у фіналі на 97.20 бала, отримавши від суддів дві оцінки у 9.5 бала, та в підсумку набрав 518.30 бала. Цієї суми вистачило, щоб втримати друге місце та вибороти "срібло". Для українського стрибуна ця медаль стала другою на етапі Кубка світу зі стрибків у воду. Третє місце посів японець Рікуто Тамаї з результатом 433.80 бала.

Кубок світу уперше відбувається саме у такому форматі. У 2023 році об'єднані Кубок світу (складався з одного етапу) та Гран-прі (було кілька стартів) – в один турнір.

Теми: спорт
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