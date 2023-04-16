Алексей Середа взял вторую медаль на Кубке мира по прыжкам в воду

17-летний Алексей Середа получил вторую медаль на обновленном Кубке мира по прыжкам в воду, завоевав "серебро" в прыжках с 10-метровой вышки.

Источник: Суспільне спорт

Детали: В китайском Сиане завершается первый этап Кубка мира по прыжкам в воду. Перед заключительным днем Украина имела одну медаль - в синхронных прыжках с 10-метровой вышки.

Первый этап сезона на уровне Кубка мира Украина начала с медалей на старте соревнований. Для "сине-желтых" бронзовую награду в Сиане получила пара Алексея Середы и Кирилла Болюха, которая финишировала третьей в мужских синхронных прыжках с 10-метровой вышки.

В последний соревновательный день этапа Кубка мира по прыжкам в воду Украина претендовала на медали в прыжках с 10-метровой вышки. В этом виде "сине-желтых" представлял Алексей Середа, который в этой дисциплине стал чемпионом Европы в 2022 году.

В финал соревнований Середа прошел со вторым результатом в квалификации. Украинский прыгун в воду получил за шесть попыток получил 502.65 балла, уступив лишь Хао Янгу.

В финале прыжков с 10-метровой вышки Середа вошел в топ-2 после первой попытки, отставая от китайского прыгуна Хао Янга на 4.8 балла. В последующих попытках Янг улучшал свой результат, завершив выступления в финале на первом месте с результатом 574.40 балла.

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Финальный прыжок Середа выполнил с лучшим результатом в финале на 97.20 балла, получив от судей две оценки в 9.5 балла, и в итоге набрал 518.30 балла. Этой суммы хватило, чтобы удержать второе место и завоевать "серебро". Для украинского прыгуна эта медаль стала второй на этапе Кубка мира по прыжкам в воду. Третье место занял японец Рикуто Тамаи с результатом 433.80 балла.

Кубок мира впервые проходит именно в таком формате. В 2023 году объединены Кубок мира (состоял из одного этапа) и Гран-при (было несколько стартов) - в один турнир.