Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ковтун вперше в кар'єрі виграв "золото" на чемпіонаті Європи з гімнастики

Катерина ТищенкоНеділя, 16 квітня 2023, 17:12
Ковтун вперше в кар'єрі виграв золото на чемпіонаті Європи з гімнастики
Ковтун на змаганнях у Туреччині 16 квітня, фото picture alliance via Getty Images

Ілля Ковтун здобув перше "золото" в кар'єрі на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики, загалом він взяв на цьому чемпіонаті вже три медалі.

Джерело: Суспільне спорт

Деталі: У турецькій Антальї проходить останній день фіналів на чемпіонаті Європи. 19-річний Ілля Ковтун став чемпіоном вправ на паралельних брусах і здобув "бронзу" у вправах на перекладині.

Реклама:

За результатами кваліфікації гімнаст пройшов у чотири особисті фінали, два з яких – паралельні бруси та перекладина – проходили саме в останній день.

До фіналу у паралельних брусах Ковтун відібрався з другим результатом. Головним опонентом українця за "золото" був турецький гімнаст Ферхат Арікан.

Ковтун виконав програму зі складністю 6.6 з виконанням 8.566 бала, за що отримав 15.166 бала. І випередив турецького гімнаста, який за свій виступ заробив 14.933 бал.

ВІДЕО ДНЯ

У підсумку Ковтун став чемпіоном Європи з паралельних брусів. Найближчим переслідувачем став саме Арікан, топ-3 замкнув іспанець Тьєрно Діалло.

Останнім фіналом чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики стали вправи на перекладині. Вісім найкращих спортсменів за результатами кваліфікації отримали можливість поборотися за нагороду, серед яких і Ілля Ковтун.

19-річний гімнаст відібрався до фіналу з другим результатом серед усіх учасників, отримавши оцінку 14.000 бала. Випередив його лише італієць Карло Маччіні, тоді як для самого Ковтуна фінал на перекладині став першим у кар'єрі саме на рівні чемпіонатів Європи.

Ковтун розпочинав виступи останнім серед всіх учасників. На той момент за 14.000 програму виконали хорват Тін Србіч та італієць Маччіні. А ось ще два гімнасти - норвежець Софус Хеггемснес та угорець Крістіан Балаш, які виступали перед українццем - припустилися хиб під час своїх виступів.

Зрештою, Ковтун майже повторив результат у кваліфікації. Попри неідеальне приземлення, український гімнаст зміг потрапити до топ-3 з результатом 13.966 бала.

Теми: спорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

Усі новини...
спорт
Росіян і білорусів допустили до міжнародних турнірів з бадмінтону
Магучіх вперше стала чемпіонкою світу зі стрибків у висоту
Усик переміг Дюбуа нокаутом і відстояв чемпіонські титули
Останні новини
18:54
У "Дії" з'явиться інтерактивна карта укриттів
18:53
Зеленський підтвердив, що планує зменшити уряд "ще більше"
18:48
Мобілізація коштуватиме Україні додаткових 500 мільярдів - Зеленський
18:47
Зеленський: Ніхто не знає, коли закінчиться війна, але можна й країну про… зі скепсисом
18:31
Зеленський: Я впевнений, що США нас не зрадять
18:30
Фахівець з міжнародних відносин очолив Держлісагентство
18:22
Росія має компенсувати "Нафтогазу" збитки в Криму – суд Британії 
18:18
У "Дії" можна буде подати скаргу на укриття або знайти найближче на інтерактивній мапі
18:14
На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей − Зеленський
18:12
У кількох маршрутках Києва з'явилася можливість безготівкової оплати проїзду
Усі новини...
Реклама: