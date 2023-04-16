Ковтун вперше в кар'єрі виграв "золото" на чемпіонаті Європи з гімнастики

Ілля Ковтун здобув перше "золото" в кар'єрі на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики, загалом він взяв на цьому чемпіонаті вже три медалі.

Джерело: Суспільне спорт

Деталі: У турецькій Антальї проходить останній день фіналів на чемпіонаті Європи. 19-річний Ілля Ковтун став чемпіоном вправ на паралельних брусах і здобув "бронзу" у вправах на перекладині.

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За результатами кваліфікації гімнаст пройшов у чотири особисті фінали, два з яких – паралельні бруси та перекладина – проходили саме в останній день.

До фіналу у паралельних брусах Ковтун відібрався з другим результатом. Головним опонентом українця за "золото" був турецький гімнаст Ферхат Арікан.

Ковтун виконав програму зі складністю 6.6 з виконанням 8.566 бала, за що отримав 15.166 бала. І випередив турецького гімнаста, який за свій виступ заробив 14.933 бал.

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У підсумку Ковтун став чемпіоном Європи з паралельних брусів. Найближчим переслідувачем став саме Арікан, топ-3 замкнув іспанець Тьєрно Діалло.

Останнім фіналом чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики стали вправи на перекладині. Вісім найкращих спортсменів за результатами кваліфікації отримали можливість поборотися за нагороду, серед яких і Ілля Ковтун.

19-річний гімнаст відібрався до фіналу з другим результатом серед усіх учасників, отримавши оцінку 14.000 бала. Випередив його лише італієць Карло Маччіні, тоді як для самого Ковтуна фінал на перекладині став першим у кар'єрі саме на рівні чемпіонатів Європи.

Ковтун розпочинав виступи останнім серед всіх учасників. На той момент за 14.000 програму виконали хорват Тін Србіч та італієць Маччіні. А ось ще два гімнасти - норвежець Софус Хеггемснес та угорець Крістіан Балаш, які виступали перед українццем - припустилися хиб під час своїх виступів.

Зрештою, Ковтун майже повторив результат у кваліфікації. Попри неідеальне приземлення, український гімнаст зміг потрапити до топ-3 з результатом 13.966 бала.