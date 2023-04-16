Ковтун впервые в карьере выиграл "золото" на чемпионате Европы по гимнастике

Илья Ковтун получил первое "золото" в карьере на чемпионате Европы по спортивной гимнастике, в целом он взял на этом чемпионате уже три медали.

Источник: Суспільне спорт

Детали: В турецкой Анталье проходит последний день финалов на чемпионате Европы. 19-летний Илья Ковтун стал чемпионом упражнений на параллельных брусьях и получил "бронзу" в упражнениях на перекладине.

По результатам квалификации гимнаст прошел в четыре личных финала, два из которых - параллельные брусья и перекладина - проходили именно в последний день.

В финал в параллельных брусьях Ковтун отобрался со вторым результатом. Главным оппонентом украинца за "золото" был турецкий гимнаст Ферхат Арикан.

Ковтун выполнил программу со сложностью 6.6 с выполнением 8.566 балла, за что получил 15.166 балла. И опередил турецкого гимнаста, который за свое выступление заработал 14.933 балла.

В итоге Ковтун стал чемпионом Европы по параллельным брусьям. Ближайшим преследователем стал именно Арикан, топ-3 замкнул испанец Тьерно Диалло.

ВИДЕО ДНЯ

Последним финалом чемпионата Европы по спортивной гимнастике стали упражнения на перекладине. Восемь лучших спортсменов по результатам квалификации получили возможность побороться за награду, среди которых и Илья Ковтун.

19-летний гимнаст отобрался в финал со вторым результатом среди всех участников, получив оценку 14.000 балла. Опередил его только итальянец Карло Маччини, тогда как для самого Ковтуна финал на перекладине стал первым в карьере именно на уровне чемпионатов Европы.

Ковтун начинал выступления последним среди всех участников. На тот момент за 14.000 программу выполнили хорват Тин Србич и итальянец Маччини. А вот еще два гимнаста - норвежец Софус Хеггемснес и венгр Кристиан Балаш, которые выступали перед украинцем - допустили ошибки во время своих выступлений.

В конце концов, Ковтун почти повторил результат в квалификации. Несмотря на неидеальное приземление, украинский гимнаст смог попасть в топ-3 с результатом 13.966 балла.