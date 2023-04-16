Болгарія обмірковує заборону імпорту зерна з України

За прикладом Польщі та Угорщини Болгарія обдумує введення заборони на імпорт українського зерна.

Про це, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Болгарське національне радіо", заявив міністр сільського господарства країни Явор Гечев.

Міністр пояснив, що країна зважує можливу заборону імпорту сільськогосподарської продукції з України з огляду на захист власних інтересів.

"Необхідно захистити і болгарські інтереси, тим паче, що, коли таке обмеження вже запровадили дві інші держави, в наявності є серйозний ризик накопичення великих кількостей у нашій країні, якщо і ми не вживемо відповідних заходів", – заявив Гечев.

Він додав, що вже обговорював це питання з міністрами сільського господарства шести європейських країн. За його словами, Болгарія звернулася із запитом щодо проблеми до Брюсселя ще у вересні минулого року.

У вівторок, зазначив Гечев, мають відбутися "консультації з цього питання і з президентом Радєвим, який безпосередньо ангажований до ситуації, що склалася".

Нагадаємо, у неділю Європейська комісія з приводу рішення Угорщини та Польщі про тимчасову заборону імпорту сільськогосподарської продукції з України заявила про неприйнятність односторонніх дій у сфері торгівлі з боку країн-членів ЄС.

ВІДЕО ДНЯ

Угорський уряд у суботу оголосив про тимчасову заборону імпорту зернових та олійних культур із України після аналогічного кроку Польщі.

Про те, як експорт українського зерна спричинив напругу у відносинах України і Польщі, "ЄвроПравда" розповідала у статті "Небезпечне зерно".