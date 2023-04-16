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Болгария обдумывает запрет импорта зерна из Украины

"Европейская правда"Воскресенье, 16 апреля 2023, 18:08
Болгария обдумывает запрет импорта зерна из Украины
иллюстративное фото Pixabay

По примеру Польши и Венгрии Болгария обдумывает введение запрета на импорт украинского зерна. 

Об этом, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Болгарское национальное радио", заявил министр сельского хозяйства страны Явор Гечев.

Министр пояснил, что страна взвешивает возможный запрет импорта сельскохозяйственной продукции из Украины, учитывая защиту собственных интересов. 

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"Необходимо защитить и болгарские интересы, тем более, что, когда такое ограничение уже ввели два других государства, налицо серьезный риск накопления больших количеств в нашей стране, если и мы не примем соответствующие меры", – заявил Гечев.

Он добавил, что уже обсуждал этот вопрос с министрами сельского хозяйства шести европейских стран. По его словам, Болгария обратилась с запросом по проблеме в Брюссель еще в сентябре прошлого года. 

Во вторник, отметил Гечев, должны состояться "консультации по этому вопросу и с президентом Радевым, который непосредственно ангажирован к сложившейся ситуации".

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Напомним, в воскресенье Европейская комиссия по поводу решения Венгрии и Польши о временном запрете импорта сельскохозяйственной продукции из Украины заявила о неприемлемости односторонних действий в сфере торговли со стороны стран-членов ЕС.

Венгерское правительство в субботу объявило о временном запрете импорта зерновых и масличных культур из Украины после аналогичного шага Польши.

О том, как экспорт украинского зерна вызвал напряжение в отношениях Украины и Польши, "ЕвроПравда" рассказывала в статье "Опасное зерно".

Темы: Болгариязерносельское хозяйство
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