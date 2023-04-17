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ІДІЛ підозрюють у вбивстві 30 осіб у Сирії

Понеділок, 17 квітня 2023, 03:37
ІДІЛ підозрюють у вбивстві 30 осіб у Сирії
ілюстративне фото Andrew Renneisen/Getty Images

Бойовиків ІДІЛ підозрюють у вбивстві 30 людей – збирачів трюфелів і пастухів.

Джерело: The Guardian із посиланням на Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини

Деталі: Зазначається, що жертвами нападу стали 26 збирачів трюфелів у пустелі біля Хами. Крім того, серед убитих також було "щонайменше 10 бойовиків, які підтримують проурядовий режим".

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У нападі підозрюють бойовиків ІДІЛ. Їх же звинувачують і у вбивстві чотирьох пастухів у регіоні Дейр-ез-Зор.

"Бойовики, які були озброєні автоматами і їздили на мотоциклах, також вкрали овець перед втечею", – ідеться в повідомленні.

Видання пише, що сирійські пустельні трюфелі мають високу ціну в країні, яка страждає від 12-річної війни та поглиблення економічної кризи.

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Сотні збіднілих людей щороку з лютого по квітень шукають трюфелі у сирійській замінованій пустелі, де переховуються бойовики.

За даними моніторингу, понад 200 збирачів трюфелів (більшість з яких цивільні) загинули в результаті нападів ІДІЛ або підірвалися на мінах.

Теми: вбивство
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