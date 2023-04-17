ИГИЛ подозревают в убийстве 30 человек в Сирии

Боевиков ИГИЛ подозревают в убийстве 30 человек - сборщиков трюфелей и пастухов.

Источник: The Guardian со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека

Детали: Отмечается, что жертвами нападения стали 26 сборщиков трюфелей в пустыне возле Хамы. Кроме того, среди убитых также было "по меньшей мере 10 боевиков, которые поддерживают проправительственный режим".

В нападении подозревают боевиков ИГИЛ, их же обвиняют и в убийстве четырех пастухов в регионе Дейр-эз-Зор.

"Боевики, которые были вооружены автоматами и ездили на мотоциклах, также украли овец перед бегством", - говорится в сообщении.

Издание пишет, что сирийские пустынные трюфели имеют высокую цену в стране, которая страдает от 12-летней войны и углубления экономического кризиса.

Сотни обедневших людей ежегодно с февраля по апрель ищут трюфели в сирийской заминированной пустыне, где скрываются боевики.

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По данным мониторинга, более 200 сборщиков трюфелей (большинство из которых гражданские) погибли в результате нападений ИГИЛ или подорвались на минах.