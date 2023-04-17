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G7 має показати Путіну, що він не досягне своїх цілей – Бербок

Ольга Глущенко Понеділок, 17 квітня 2023, 05:30
G7 має показати Путіну, що він не досягне своїх цілей – Бербок
АННАЛЕНА БЕРБОК. ФОТО GETTY IMAGES

Країни G7 мають переконати російського диктатора Володимира Путіна, що він не досягне своїх цілей, при цьому "Сімка" єдина у підтримці України.

Джерело: міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Як кризова команда в тривалій місії, G7 минулого року протиставляла російській агресії навпроти один бар'єр за іншим: зимовою допомогою для людей в Україні, антиросійськими санкціями та обмеженням цін на нафту. За нашої підтримки Україні вистояла проти російської енергетичної війни та зимового наступу".

"Наразі йдеться про те, аби показати Путіну нашу рішучість щодо того, що він не досягне своїх цілей також через виснаження та втому".

"Як G7, ми сильні разом, тому що ми точно знаємо, за що ми стоїмо: за міжнародний порядок, в якому верховенство права та міжнародне право мають пріоритет перед правом сильнішого.

За економічні відносини, які базують не на залежностях, а на справедливості та загальних правилах конкуренції".

Деталі: Бербок зазначила, що під час зустрічі в Японії представники G7 підтвердять і посилять свої зобов'язання.

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Вона нагадала, що Японія перебрала на себе естафету головування в G7 від Німеччини та подякувала Токіо за те, що на Японію партнери можуть покластися на 100 відсотків.

Загалом ця група найбільш розвинених демократичних держав є успішною, за оцінкою Бербок, у протистоянні з автократичними силами, коли її партнери та друзі в усьому світі мають довіру до G7.

При цьому треба уникати того, що єдність серед "Сімки" не сприймалася іншими як намагання нав’язати свої обмеження або посилити розрив, підкреслила міністр.

Вона нагадала, що в G7 працюють над рішеннями боргових криз багатьох країн, наполегливо намагаються не допустити глобального голоду, борються з найбільшим безпековим ризиком століття – кліматичною кризою.

Теми: НімеччинаПутінG7війна
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