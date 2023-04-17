Південна Корея, США і Японія розгорнули у Східному морі військові навчання
Південна Корея, США і Японія в понеділок розпочали тристоронні навчання з протиракетної оборони в міжнародних водах Східного моря з метою посилити стримування північнокорейських загроз.
Джерело: Yonhap із посиланням на ВМС Сеула
Деталі: Зазначається, що три країни посилюють координацію у сфері безпеки після провокаційних дій Пхеньяна, таких як запуск міжконтинентальної балістичної ракети на твердому паливі минулого четверга.
У навчаннях беруть участь три есмінці, оснащені системами "Іджіс", південнокорейський Yulgok Yi I, американський USS Benfold і японський JS Atago.
Навчання зосереджені на відпрацюванні процедур виявлення і відстеження комп'ютерної імітації цілі балістичної ракети, а також на обміні відповідною інформацією.
Востаннє три країни проводили такі тристоронні навчання з протиракетної оборони в лютому.