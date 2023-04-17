Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Южная Корея, США и Япония развернули в Восточном море военные учения

Ольга ГлущенкоПонедельник, 17 апреля 2023, 07:10
Южная Корея, США и Япония развернули в Восточном море военные учения
иллюстративное фото, предоставленное Объединенным комитетом начальников штабов Сеула, Yonhap

Южная Корея, США и Япония в понедельник начали трехсторонние учения по противоракетной обороне в международных водах Восточного моря с целью усилить сдерживание северокорейских угроз.

Источник: Yonhap со ссылкой на ВМС Сеула

Детали: Отмечается, что три страны усиливают координацию в сфере безопасности после провокационных действий Пхеньяна, таких как запуск межконтинентальной баллистической ракеты на твердом топливе в прошлый четверг.

Реклама:

В учениях участвуют три эсминца, оснащенные системами "Иджис", южнокорейский Yulgok Yi I, американский USS Benfold и японский JS Atago.

Учения сосредоточены на отработке процедур обнаружения и отслеживания компьютерной имитации цели баллистической ракеты, а также на обмене соответствующей информацией.

Последний раз три страны проводили такие трехсторонние учения по противоракетной обороне в феврале.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЯпонияЮжная КореяСШАфлот
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжить атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и ,олее 100 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

Все новости...
Япония
Япония сольет более миллиона тонн очищенной радиоактивной воды с Фукусимы в океан
Премьер Японии анонсировал помощь Украине на 7 миллиардов долларов
Японский Uniqlo вышел из РФ, отказавшись от аренды помещений для всех своих магазинов
Последние новости
15:40
Убытков на 800 миллионов: БЭБ обыскало компании известного конвертатора
15:26
Перенес -50°C: в Париже в шасси прилетевшего из Алжира самолета обнаружили едва живого мужчину
15:25
Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша
15:21
Цены на нефть восстанавливаются после резкого падения
15:19
фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов
15:13
Польша привела ПВО в состояние повышенной готовности из-за объекта, залетевшего из Украины
15:06
Связи книжного бизнеса с россиянами: журналисты и OSINT-специалисты провели расследование
15:05
Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист
14:58
Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжить атаки по Украине
14:49
обновленоВ Украине объявили масштабную воздушную тревогу: враг выпустил крылатые ракеты
Все новости...
Реклама: