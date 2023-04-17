Южная Корея, США и Япония развернули в Восточном море военные учения

Южная Корея, США и Япония в понедельник начали трехсторонние учения по противоракетной обороне в международных водах Восточного моря с целью усилить сдерживание северокорейских угроз.

Источник: Yonhap со ссылкой на ВМС Сеула

Детали: Отмечается, что три страны усиливают координацию в сфере безопасности после провокационных действий Пхеньяна, таких как запуск межконтинентальной баллистической ракеты на твердом топливе в прошлый четверг.

В учениях участвуют три эсминца, оснащенные системами "Иджис", южнокорейский Yulgok Yi I, американский USS Benfold и японский JS Atago.

Учения сосредоточены на отработке процедур обнаружения и отслеживания компьютерной имитации цели баллистической ракеты, а также на обмене соответствующей информацией.

Последний раз три страны проводили такие трехсторонние учения по противоракетной обороне в феврале.