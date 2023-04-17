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У Казахстані через вибух газового балона обвалився під’їзд, є загиблий і постраждалі

Ольга Глущенко Понеділок, 17 квітня 2023, 07:54
У Казахстані через вибух газового балона обвалився під’їзд, є загиблий і постраждалі
фото: МНС Казахстану

У місті Жанаозен Казахстану внаслідок вибуху газового балона обвалився під’їзд, є загиблий і постраждалі.

Джерело: МНС Казахстану

Дослівно: "Сьогодні, 17 квітня близько п'ятої години ранку (за часом Астани) у 2-му мікрорайоні м.Жанаозен у двопід'їзному 12-ти квартирному двоповерховому житловому будинку за попередніми даними стався вибух газового балона без горіння з обваленням під'їзду на площі 150 кв.м".

Деталі: За даними МНС країни, наразі відомо про одного загиблого і 12 потерпілих, 8 з яких – діти.

Тривають пошуково-рятувальні роботи і розбір завалів.

Теми: Казахстаннадзвичайна подіявибух
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