В Казахстане из-за взрыва газового баллона обвалился подъезд, есть погибший и пострадавшие
Понедельник, 17 апреля 2023, 07:54
В городе Жанаозен Казахстана в результате взрыва газового баллона обвалился подъезд, есть погибший и пострадавшие.
Источник: МЧС Казахстана
Дословно: "Сегодня, 17 апреля около пяти часов утра (по времени Астаны) во 2-м микрорайоне г.Жанаозен в двухподъездном 12-ти квартирном двухэтажном жилом доме по предварительным данным произошел взрыв газового баллона без горения с обрушением подъезда на площади 150 кв.м".
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Детали: По данным МЧС страны, пока известно об одном погибшем и 12 пострадавших, 8 из которых – дети.
Продолжаются поисково-спасательные работы и разбор завалов.
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