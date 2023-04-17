В Казахстане из-за взрыва газового баллона обвалился подъезд, есть погибший и пострадавшие

В городе Жанаозен Казахстана в результате взрыва газового баллона обвалился подъезд, есть погибший и пострадавшие.

Источник: МЧС Казахстана

Дословно: "Сегодня, 17 апреля около пяти часов утра (по времени Астаны) во 2-м микрорайоне г.Жанаозен в двухподъездном 12-ти квартирном двухэтажном жилом доме по предварительным данным произошел взрыв газового баллона без горения с обрушением подъезда на площади 150 кв.м".

Детали: По данным МЧС страны, пока известно об одном погибшем и 12 пострадавших, 8 из которых – дети.

Продолжаются поисково-спасательные работы и разбор завалов.