Хорватія відмовила у притулку п'ятьом чеченцям, які втекли від мобілізації в РФ
Суд у Хорватії відмовив у статусі політичних біженців і наданні міжнародного захисту п'ятьом уродженцям Чечні, які заявили, що втекли від відправки на фронт в Україні.
Про це повідомив "Кавказ.Реалії" представник "Асамблеї чеченців Європи" Іса Дадуєв, пише "Європейська правда".
Уродженці Чечні, які перебувають у Хорватії транзитом, заявили серед причин еміграції, зокрема, небажання брати участь у війні проти України.
Зараз вони залишаються в центрі для мігрантів, звідки їх можуть як випустити для проїзду в іншу країну, так і депортувати в Росію.
Наразі остаточне рішення хорватської влади щодо їхнього переміщення невідоме.
"Перекладачі, які брали участь у суді, розповіли, що відмову було ухвалено без будь-яких доказів, і вона ґрунтується на одних припущеннях, що претенденти на захист є ісламістськими екстремістами. Дуже упереджене рішення", – вважає Дадуєв.
На початку листопада в Хорватії затримали кілька десятків уродженців Чечні – вони скаржилися на примус підписати відмову від заяв на притулок.
Затримані виїхали з Росії через Туреччину і приїхали в Хорватію транзитом, маючи намір вирушити в інші країни Європи.
Тоді після публікацій у ЗМІ омбудсмен Хорватії Тена Шимонович-Айнвальтер заявила про перевірку законності затримання уродженців Чечні та планів на їхнє видворення. Також на ситуацію звернули увагу хорватські правозахисники.
У грудні "Асамблея чеченців Європи" заявила, що одного з чеченських біженців побили хорватські поліцейські в аеропорту. Після цього потерпілого відправили в табір для мігрантів, де кілька днів тримали в одиночній камері. Правозахисники опублікували фотографії зі слідами побоїв, ім'я біженця не називають.
Влада Хорватії інформацію про побиття мігранта з Чечні не коментувала.
Нагадаємо, росіяни, які втекли до Нідерландів, побоюючись мобілізації до армії в Росії, більше не матимуть права автоматично залишатися в країні.
У Фінляндії в січні призупинили розгляд клопотань про притулок росіян, які втекли від мобілізації