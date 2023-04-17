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Хорватія відмовила у притулку п'ятьом чеченцям, які втекли від мобілізації в РФ

"Європейська правда"Понеділок, 17 квітня 2023, 08:15
Хорватія відмовила у притулку п'ятьом чеченцям, які втекли від мобілізації в РФ
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Суд у Хорватії відмовив  у статусі політичних біженців і наданні міжнародного захисту п'ятьом уродженцям Чечні, які заявили, що втекли від відправки на фронт в Україні.

Про це повідомив "Кавказ.Реалії" представник "Асамблеї чеченців Європи" Іса Дадуєв, пише "Європейська правда".

Уродженці Чечні, які перебувають у Хорватії транзитом, заявили серед причин еміграції, зокрема, небажання брати участь у війні проти України.

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Зараз вони залишаються в центрі для мігрантів, звідки їх можуть як випустити для проїзду в іншу країну, так і депортувати в Росію. 

Наразі остаточне рішення хорватської влади щодо їхнього переміщення невідоме.

"Перекладачі, які брали участь у суді, розповіли, що відмову було ухвалено без будь-яких доказів, і вона ґрунтується на одних припущеннях, що претенденти на захист є ісламістськими екстремістами. Дуже упереджене рішення", – вважає Дадуєв.

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На початку листопада в Хорватії затримали кілька десятків уродженців Чечні – вони скаржилися на примус підписати відмову від заяв на притулок. 

Затримані виїхали з Росії через Туреччину і приїхали в Хорватію транзитом, маючи намір вирушити в інші країни Європи. 

Тоді після публікацій у ЗМІ омбудсмен Хорватії Тена Шимонович-Айнвальтер заявила про перевірку законності затримання уродженців Чечні та планів на їхнє видворення. Також на ситуацію звернули увагу хорватські правозахисники.

У грудні "Асамблея чеченців Європи" заявила, що одного з чеченських біженців побили хорватські поліцейські в аеропорту. Після цього потерпілого відправили в табір для мігрантів, де кілька днів тримали в одиночній камері. Правозахисники опублікували фотографії зі слідами побоїв, ім'я біженця не називають. 

Влада Хорватії інформацію про побиття мігранта з Чечні не коментувала.

Нагадаємо, росіяни, які втекли до Нідерландів, побоюючись мобілізації до армії в Росії, більше не матимуть права автоматично залишатися в країні.

У Фінляндії в січні призупинили розгляд клопотань про притулок росіян, які втекли від мобілізації

Теми: ХорватіяЧечнявійнаРосія
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