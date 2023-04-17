Хорватия отказала в убежище пятерым чеченцам, сбежавшим от мобилизации в РФ

Суд в Хорватии отказал в статусе политических беженцев и предоставлении международной защиты пятерым уроженцам Чечни, которые заявили, что сбежали от отправки на фронт в Украине.

Об этом сообщил "Кавказ.Реалии" представитель "Ассамблеи чеченцев Европы" Иса Дадуев, пишет "Европейская правда".

Уроженцы Чечни, которые находятся в Хорватии транзитом, заявили среди причин эмиграции, в частности, нежелание участвовать в войне против Украины.

Сейчас они остаются в центре для мигрантов, откуда их могут как выпустить для проезда в другую страну, так и депортировать в Россию.

Пока окончательное решение хорватских властей относительно их перемещения неизвестно.

"Переводчики, участвовавшие в суде, рассказали, что отказ был принят без каких-либо доказательств и основан на одних предположениях, что претенденты на защиту являются исламистскими экстремистами. Очень предвзятое решение", – считает Дадуев.

В начале ноября в Хорватии задержали несколько десятков уроженцев Чечни – они жаловались на принуждение подписать отказ от заявлений на убежище.

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Задержанные выехали из России через Турцию и приехали в Хорватию транзитом, намереваясь отправиться в другие страны Европы.

Тогда после публикаций в СМИ омбудсмен Хорватии Тена Шимонович-Айнвальтер заявила о проверке законности задержания уроженцев Чечни и планов на их выдворение. Также на ситуацию обратили внимание хорватские правозащитники.

В декабре "Ассамблея чеченцев Европы" заявила, что одного из чеченских беженцев избили хорватские полицейские в аэропорту. После этого пострадавшего отправили в лагерь для мигрантов, где несколько дней держали в одиночной камере. Правозащитники опубликовали фотографии со следами побоев, имя беженца не называют.

Власти Хорватии информацию об избиении мигранта из Чечни не комментировали.

Напомним, россияне, которые сбежали в Нидерланды, опасаясь мобилизации в армию в России, больше не будут иметь права автоматически оставаться в стране.

В Финляндии в январе приостановили рассмотрение ходатайств об убежище россиян, которые сбежали от мобилизации