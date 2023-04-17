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У Чехії опозиція ініціювала схвалення закону про референдум

"Європейська правда"Понеділок, 17 квітня 2023, 09:05
У Чехії опозиція ініціювала схвалення закону про референдум
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У Чехії опозиційні партії домагаються ухвалення закону, який дозволить громадянам ухвалювати рішення з різних питань на громадських референдумах.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні Euractiv.

Опозиційна партія ANO колишнього прем'єр-міністра Чехії Андрея Бабіша хоче внести поправки до конституції, щоб громадяни могли голосувати щодо питань, які не стосуються безпеки чи міжнародних відносин.

За її пропозицією, питання референдуму не мали би стосуватися уряду, внутрішньої безпеки чи міжнародних зобов'язань. Згідно з пропозицією ANO, до оголошення референдуму Конституційний суд мав би сказати, чи не суперечить питання конституційному ладу. 

У той же час націоналістичний рух "Свобода і пряма демократія" подав власну пропозицію, яка дозволяє громадянам також ухвалювати рішення з питань безпеки або міжнародних питань.  "Свобода і пряма демократія" – єдина партія в чеському парламенті, яка закликає до виходу країни з ЄС.

Хоча пропозиція щодо запровадження референдумів викликала побоювання, що це може призвести до голосування за вихід із ЄС, більшість коаліційних партій виступають проти такої ідеї.

"Це тільки посилює політичну напруженість у країні і завжди служить опозиції способом привернути до себе увагу", – сказав в інтерв'ю Чеському телебаченню Марек Бенда, голова парламентського клубу партії прем'єр-міністра Петра Фіали.

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Цього року в Чехії провели 15 місцевих референдумів, але ці рішення стосувалися лише конкретних місць і, як правило, планів місцевих органів влади.

Між тим, напередодні у Празі зібралась багатотисячна антиурядова демонстрація з вимогою відставки проукраїнського уряду Петра Фіали і припинення війни в Україні.

Теми: Чехія
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