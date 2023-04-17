У Чехії опозиція ініціювала схвалення закону про референдум

У Чехії опозиційні партії домагаються ухвалення закону, який дозволить громадянам ухвалювати рішення з різних питань на громадських референдумах.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні Euractiv.

Опозиційна партія ANO колишнього прем'єр-міністра Чехії Андрея Бабіша хоче внести поправки до конституції, щоб громадяни могли голосувати щодо питань, які не стосуються безпеки чи міжнародних відносин.

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За її пропозицією, питання референдуму не мали би стосуватися уряду, внутрішньої безпеки чи міжнародних зобов'язань. Згідно з пропозицією ANO, до оголошення референдуму Конституційний суд мав би сказати, чи не суперечить питання конституційному ладу.

У той же час націоналістичний рух "Свобода і пряма демократія" подав власну пропозицію, яка дозволяє громадянам також ухвалювати рішення з питань безпеки або міжнародних питань. "Свобода і пряма демократія" – єдина партія в чеському парламенті, яка закликає до виходу країни з ЄС.

Хоча пропозиція щодо запровадження референдумів викликала побоювання, що це може призвести до голосування за вихід із ЄС, більшість коаліційних партій виступають проти такої ідеї.

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"Це тільки посилює політичну напруженість у країні і завжди служить опозиції способом привернути до себе увагу", – сказав в інтерв'ю Чеському телебаченню Марек Бенда, голова парламентського клубу партії прем'єр-міністра Петра Фіали.

Цього року в Чехії провели 15 місцевих референдумів, але ці рішення стосувалися лише конкретних місць і, як правило, планів місцевих органів влади.

Між тим, напередодні у Празі зібралась багатотисячна антиурядова демонстрація з вимогою відставки проукраїнського уряду Петра Фіали і припинення війни в Україні.