Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Чехии оппозиция инициировала одобрение закона о референдуме

"Европейская правда"Понедельник, 17 апреля 2023, 09:05
В Чехии оппозиция инициировала одобрение закона о референдуме
скриншот

В Чехии оппозиционные партии добиваются принятия закона, который позволит гражданам принимать решения по различным вопросам на общественных референдумах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Euractiv.

Оппозиционная партия ANO бывшего премьер-министра Чехии Андрея Бабиша хочет внести поправки в конституцию, чтобы граждане могли голосовать по вопросам, которые не касаются безопасности или международных отношений.

По ее предложению, вопросы референдума не должны были бы касаться правительства, внутренней безопасности или международных обязательств. Согласно предложению ANO, до объявления референдума Конституционный суд должен был бы сказать, не противоречит ли вопрос конституционному строю. 

В то же время националистическое движение "Свобода и прямая демократия" подало собственное предложение, которое позволяет гражданам также принимать решения по вопросам безопасности или международным вопросам.  "Свобода и прямая демократия" – единственная партия в чешском парламенте, которая призывает к выходу страны из ЕС.

Хотя предложение о введении референдумов вызвало опасения, что это может привести к голосованию за выход из ЕС, большинство коалиционных партий выступают против такой идеи.

"Это только усиливает политическую напряженность в стране и всегда служит оппозиции способом привлечь к себе внимание", – сказал в интервью Чешскому телевидению Марек Бенда, председатель парламентского клуба партии премьер-министра Петра Фиалы.

ВИДЕО ДНЯ

В этом году в Чехии провели 15 местных референдумов, но эти решения касались только конкретных мест и, как правило, планов местных органов власти.

Между тем, накануне в Праге собралась многотысячная антиправительственная демонстрация с требованием отставки проукраинского правительства Петра Фиалы и прекращения войны в Украине.

Темы: Чехия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Одного священника УПЦ МП удалось обменять на 28 украинских военных – глава СБУ

Буданов отреагировал на "заочный арест" от РФ: Мне приятно

Попытка угнать самолет РФ, закончившаяся обстрелом: СБУ объявила подозрение экс-разведчику

Митрополит Павел пожаловался, что у него нет света дома зарядить электронный браслет

Орбан возмутился заявлением генсека НАТО о будущем Украины в Альянсе

Зеленский провел Ставку: разведка доложила о планах россиян, внимание к распределению оружия

Все новости...
Чехия
В Чехии подсчитали расходы на украинских беженцев
В Чехии выставили на продажу модель "Нептуна", который поразил крейсер "Москва"
Если видео с казнью пленного настоящее, Россия станет в один ряд с ИГИЛ - президент Чехии
Последние новости
18:51
Остин подтвердил: Abrams скоро отправятся в Германию для обучения украинцев
18:49
Чехия должна продвигать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС уже в этом году – президент
18:48
фото, видеоНаштамповали справок на 300 тысяч долларов: разоблачена преступная группа врачей
18:47
По просьбе Минкульта YouTube удалил видео "Вагнера"
18:39
Uber избавился от своей доли в российском "Яндекс.Такси" за $700 миллионов
18:36
В Минюсте объяснили, как развестись во время войны и нужен ли для этого военный билет
18:28
По всей Украине – воздушная тревога
18:11
Литва впервые отключится от энергосети РФ в тестовом режиме
18:01
Состояние владельцев luxury-брендов выросло на $93 миллиарда на фоне спроса на предметы роскоши
17:47
Кремль хочет сформировать антиукраинскую коалицию из ультралевых и ультраправых в Германии – WP
Все новости...
Реклама: