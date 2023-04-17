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В Чехии оппозиция инициировала одобрение закона о референдуме

"Европейская правда"Понедельник, 17 апреля 2023, 09:05
В Чехии оппозиция инициировала одобрение закона о референдуме
скриншот

В Чехии оппозиционные партии добиваются принятия закона, который позволит гражданам принимать решения по различным вопросам на общественных референдумах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Euractiv.

Оппозиционная партия ANO бывшего премьер-министра Чехии Андрея Бабиша хочет внести поправки в конституцию, чтобы граждане могли голосовать по вопросам, которые не касаются безопасности или международных отношений.

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По ее предложению, вопросы референдума не должны были бы касаться правительства, внутренней безопасности или международных обязательств. Согласно предложению ANO, до объявления референдума Конституционный суд должен был бы сказать, не противоречит ли вопрос конституционному строю. 

В то же время националистическое движение "Свобода и прямая демократия" подало собственное предложение, которое позволяет гражданам также принимать решения по вопросам безопасности или международным вопросам.  "Свобода и прямая демократия" – единственная партия в чешском парламенте, которая призывает к выходу страны из ЕС.

Хотя предложение о введении референдумов вызвало опасения, что это может привести к голосованию за выход из ЕС, большинство коалиционных партий выступают против такой идеи.

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"Это только усиливает политическую напряженность в стране и всегда служит оппозиции способом привлечь к себе внимание", – сказал в интервью Чешскому телевидению Марек Бенда, председатель парламентского клуба партии премьер-министра Петра Фиалы.

В этом году в Чехии провели 15 местных референдумов, но эти решения касались только конкретных мест и, как правило, планов местных органов власти.

Между тем, накануне в Праге собралась многотысячная антиправительственная демонстрация с требованием отставки проукраинского правительства Петра Фиалы и прекращения войны в Украине.

Темы: Чехия
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