Для розмінування України ймовірно знадобиться десятиліття – розвідка Британії
Британська розвідка звертає увагу на ризики жертв серед цивільного населення через замінування та попереджає про тривалий період, необхідний для розмінування українських територій.
Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії в понеділок.
Як сказано в огляді, в Україні продовжують надходити щоденні повідомлення про жертви серед цивільного населення, пов'язані з мінами. Найбільш постраждалими регіонами є Херсонська та Харківська області – території, які раніше були окуповані Росією.
З приходом весни і збільшенням кількості людей, залучених до сільськогосподарських робіт, ризик інцидентів з мінами серед цивільного населення зростатиме.
З початку вторгнення Росії до України було зафіксовано понад 750 жертв серед цивільного населення, пов'язаних з мінами. При цьому кожна восьма жертва – дитина.
Ймовірно, для очищення України від мін знадобиться щонайменше десятиліття, оцінює британська розвідка.
Нагадаємо, напередодні британська розвідка вказала на чергове свідчення "міжусобної боротьби" в РФ через війну в Україні.