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Росія має заплатити за руйнування в Україні - Мінфін США

"Європейська правда"Понеділок, 17 квітня 2023, 10:46
Росія має заплатити за руйнування в Україні - Мінфін США
Джанет Єллен, фото Getty Images

Росія має заплатити за шкоду, яку вона заподіяла Україні під час розв`язаної повномасштабної війни, заявила міністр фінансів США Джанет Єллен.

Вона сказала про це в інтерв'ю CNN, повідомляє "Європейська правда".

Єллен зазначила, що наразі ведуться переговори щодо механізму, як змусити Росію заплатити Україні за завдані війною збитки.

"Це відповідальність, яку, я думаю, як очікує світова спільнота, має понести Росія. Це те, що ми обговорюємо з нашими партнерами, але існують юридичні обмеження щодо того, що ми можемо зробити із замороженими російськими активами", – зазначила вона.

За останніми даними, з моменту вторгнення Росії в Україну рік тому Мін'юст США конфіскував яхти, нерухомість та інші активи на суму понад 500 мільйонів доларів у людей, які підтримують російський уряд і ухиляються від санкцій США.

На сьогодні, окрім США, лише Канада з-поміж союзників України ухвалила механізм конфіскації активів РФ на користь України. У червні там було ухвалено зміни до закону "Про спеціальні економічні заходи" (Special Economic Measures Act), якими була створена можливість конфіскації та використання російських активів для допомоги Україні.

Теми: СШАРосіявійнагроші
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