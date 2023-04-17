Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия должна заплатить за разрушения в Украине – Минфин США

"Европейская правда"Понедельник, 17 апреля 2023, 10:46
Россия должна заплатить за разрушения в Украине – Минфин США
Джанет Йеллен, фото Getty Images

Россия должна заплатить за ущерб, который она причинила Украине во время развязанной полномасштабной войны, заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

Она сказала об этом в интервью CNN, сообщает "Европейская правда".

Йеллен отметила, что сейчас ведутся переговоры относительно механизма, как заставить Россию заплатить Украине за нанесенный войной ущерб.

Реклама:

"Это ответственность, которую, я думаю, как ожидает мировое сообщество, должна понести Россия. Это то, что мы обсуждаем с нашими партнерами, но существуют юридические ограничения относительно того, что мы можем сделать с замороженными российскими активами", – отметила она.

По последним данным, с момента вторжения России в Украину год назад Минюст США конфисковал яхты, недвижимость и другие активы на сумму более 500 миллионов долларов у людей, которые поддерживают российское правительство и уклоняются от санкций США.

На сегодня, помимо США, только Канада среди союзников Украины приняла механизм конфискации активов РФ в пользу Украины. В июне там были приняты изменения в закон "О специальных экономических мерах" (Special Economic Measures Act), которыми была создана возможность конфискации и использования российских активов для помощи Украине.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: СШАРосcиявойнаденьги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжить атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и ,олее 100 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

Все новости...
США
Залужный поговорил с Милли об усилении ПВО и истребителях F-16
Вмешательство в выборы: Трамп не признает вину, в суд не приедет
США впервые передадут Тайваню оружие по программе для суверенных государств
Последние новости
15:40
Убытков на 800 миллионов: БЭБ обыскало компании известного конвертатора
15:26
Перенес -50°C: в Париже в шасси прилетевшего из Алжира самолета обнаружили едва живого мужчину
15:25
Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша
15:21
Цены на нефть восстанавливаются после резкого падения
15:19
фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов
15:13
Польша привела ПВО в состояние повышенной готовности из-за объекта, залетевшего из Украины
15:06
Связи книжного бизнеса с россиянами: журналисты и OSINT-специалисты провели расследование
15:05
Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист
14:58
Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжить атаки по Украине
14:49
обновленоВ Украине объявили масштабную воздушную тревогу: враг выпустил крылатые ракеты
Все новости...
Реклама: