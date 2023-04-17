Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия должна заплатить за разрушения в Украине – Минфин США

"Европейская правда"Понедельник, 17 апреля 2023, 10:46
Россия должна заплатить за разрушения в Украине – Минфин США
Джанет Йеллен, фото Getty Images

Россия должна заплатить за ущерб, который она причинила Украине во время развязанной полномасштабной войны, заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

Она сказала об этом в интервью CNN, сообщает "Европейская правда".

Йеллен отметила, что сейчас ведутся переговоры относительно механизма, как заставить Россию заплатить Украине за нанесенный войной ущерб.

"Это ответственность, которую, я думаю, как ожидает мировое сообщество, должна понести Россия. Это то, что мы обсуждаем с нашими партнерами, но существуют юридические ограничения относительно того, что мы можем сделать с замороженными российскими активами", – отметила она.

По последним данным, с момента вторжения России в Украину год назад Минюст США конфисковал яхты, недвижимость и другие активы на сумму более 500 миллионов долларов у людей, которые поддерживают российское правительство и уклоняются от санкций США.

На сегодня, помимо США, только Канада среди союзников Украины приняла механизм конфискации активов РФ в пользу Украины. В июне там были приняты изменения в закон "О специальных экономических мерах" (Special Economic Measures Act), которыми была создана возможность конфискации и использования российских активов для помощи Украине.

Темы: СШАРосcиявойнаденьги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Одного священника УПЦ МП удалось обменять на 28 украинских военных – глава СБУ

Буданов отреагировал на "заочный арест" от РФ: Мне приятно

Попытка угнать самолет РФ, закончившаяся обстрелом: СБУ объявила подозрение экс-разведчику

Митрополит Павел пожаловался, что у него нет света дома зарядить электронный браслет

Орбан возмутился заявлением генсека НАТО о будущем Украины в Альянсе

Зеленский провел Ставку: разведка доложила о планах россиян, внимание к распределению оружия

Все новости...
США
Южная Корея, США и Япония развернули в Восточном море военные учения
После идеи отдать Крым президент Бразилии предлагает США "не поощрять войну"
Утечка секретной информации в США не повлияла на сотрудничество с союзниками - Блинкен
Последние новости
18:51
Остин подтвердил: Abrams скоро отправятся в Германию для обучения украинцев
18:49
Чехия должна продвигать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС уже в этом году – президент
18:48
фото, видеоНаштамповали справок на 300 тысяч долларов: разоблачена преступная группа врачей
18:47
По просьбе Минкульта YouTube удалил видео "Вагнера"
18:39
Uber избавился от своей доли в российском "Яндекс.Такси" за $700 миллионов
18:36
В Минюсте объяснили, как развестись во время войны и нужен ли для этого военный билет
18:28
По всей Украине – воздушная тревога
18:11
Литва впервые отключится от энергосети РФ в тестовом режиме
18:01
Состояние владельцев luxury-брендов выросло на $93 миллиарда на фоне спроса на предметы роскоши
17:47
Кремль хочет сформировать антиукраинскую коалицию из ультралевых и ультраправых в Германии – WP
Все новости...
Реклама: