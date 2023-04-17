Россия должна заплатить за разрушения в Украине – Минфин США

Россия должна заплатить за ущерб, который она причинила Украине во время развязанной полномасштабной войны, заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

Она сказала об этом в интервью CNN, сообщает "Европейская правда".

Йеллен отметила, что сейчас ведутся переговоры относительно механизма, как заставить Россию заплатить Украине за нанесенный войной ущерб.

"Это ответственность, которую, я думаю, как ожидает мировое сообщество, должна понести Россия. Это то, что мы обсуждаем с нашими партнерами, но существуют юридические ограничения относительно того, что мы можем сделать с замороженными российскими активами", – отметила она.

По последним данным, с момента вторжения России в Украину год назад Минюст США конфисковал яхты, недвижимость и другие активы на сумму более 500 миллионов долларов у людей, которые поддерживают российское правительство и уклоняются от санкций США.

На сегодня, помимо США, только Канада среди союзников Украины приняла механизм конфискации активов РФ в пользу Украины. В июне там были приняты изменения в закон "О специальных экономических мерах" (Special Economic Measures Act), которыми была создана возможность конфискации и использования российских активов для помощи Украине.