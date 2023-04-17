П’ять країн G7 домовились витісняти Росію з міжнародного ринку ядерного палива

Британія, США, Канада, Японія та Франція утворили альянс, спрямований на витіснення Росії з міжнародного ринку ядерної енергетики.

Угоди досягли в японському Саппоро на полях зустрічі країн "Групи семи" (G7), повідомляє "Європейська правда" з посиланням на опубліковану британським урядом 16 квітня заяву.

П'ять країн домовилися, що будуть використовувати відповідні ресурси і можливості цивільних ядерних енергетичних секторів кожної з держав, щоб підірвати російський контроль над ланцюжками поставок.

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Ця угода, згідно з повідомленням, підтримає стабільне постачання палива для сьогоднішніх потреб, а також гарантуватиме безпечну і надійну розробку і використання палива для удосконалених реакторів у майбутньому.

Угоду планують використати як основу для повного витіснення РФ з ринку ядерного палива, причому – якнайшвидше. Мета такого кроку – перекрити Путіну ще одне джерело фінансування його вторгнення в Україну.

"Велика Британія була в самому центрі глобальних зусиль, спрямованих на підтримку України, перемогу над Путіним і гарантування того, що ні він, ні будь-хто інший, подібно до нього, більше ніколи не зможе думати, що може тримати світ у полоні своїх енергоресурсів", – заявив міністр енергетичної безпеки Грант Шаппс.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, днями уряд Німеччини на тлі російського збройного вторгнення в Україну виступив за введення санкцій Євросоюзу щодо атомної галузі Росії.

Як відомо, Україна вже багато місяців просить ЄС ввести санкції проти атомної галузі РФ, проте досі безуспішно.