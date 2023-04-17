Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Пять стран G7 договорились вытеснять Россию с международного рынка ядерного топлива

"Европейская правда"Понедельник, 17 апреля 2023, 11:04
Пять стран G7 договорились вытеснять Россию с международного рынка ядерного топлива
Ленинградская АЭС, фото Anadolu Agency via Getty Images

Великобритания, США, Канада, Япония и Франция образовали альянс, направленный на вытеснение России с международного рынка ядерной энергетики.

Соглашения достигли в японском Саппоро на полях встречи стран "Группы семи" (G7), сообщает "Европейская правда" со ссылкой на опубликованное британским правительством 16 апреля заявление.

Пять стран договорились, что будут использовать соответствующие ресурсы и возможности гражданских ядерных энергетических секторов каждого из государств, чтобы подорвать российский контроль над цепочками поставок.

Реклама:

Это соглашение, согласно сообщению, поддержит стабильные поставки топлива для сегодняшних потребностей, а также будет гарантировать безопасную и надежную разработку и использование топлива для усовершенствованных реакторов в будущем.

Соглашение планируют использовать как основу для полного вытеснения РФ с рынка ядерного топлива, причем – как можно быстрее. Цель такого шага – перекрыть Путину еще один источник финансирования его вторжения в Украину.

"Великобритания была в самом центре глобальных усилий, направленных на поддержку Украины, победу над Путиным и обеспечение того, что ни он, ни кто-либо другой, подобно ему, больше никогда не сможет думать, что может держать мир в плену своих энергоресурсов", – заявил министр энергетической безопасности Грант Шаппс.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, на днях правительство Германии на фоне российского вооруженного вторжения в Украину выступило за введение санкций Евросоюза в отношении атомной отрасли России.

Как известно, Украина уже много месяцев просит ЕС ввести санкции против атомной отрасли РФ, однако до сих пор безуспешно.

Темы: G7Росcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжить атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и ,олее 100 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

Все новости...
G7
У G7 нет единого подхода по "гарантиям безопасности" для Украины – WSJ
К декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины присоединилась еще одна страна
FT: Китай будет подталкивать БРИКС стать геополитическим соперником G7
Последние новости
15:40
Убытков на 800 миллионов: БЭБ обыскало компании известного конвертатора
15:26
Перенес -50°C: в Париже в шасси прилетевшего из Алжира самолета обнаружили едва живого мужчину
15:25
Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша
15:21
Цены на нефть восстанавливаются после резкого падения
15:19
фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов
15:13
Польша привела ПВО в состояние повышенной готовности из-за объекта, залетевшего из Украины
15:06
Связи книжного бизнеса с россиянами: журналисты и OSINT-специалисты провели расследование
15:05
Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист
14:58
Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжить атаки по Украине
14:49
обновленоВ Украине объявили масштабную воздушную тревогу: враг выпустил крылатые ракеты
Все новости...
Реклама: