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Пять стран G7 договорились вытеснять Россию с международного рынка ядерного топлива

"Европейская правда"Понедельник, 17 апреля 2023, 11:04
Пять стран G7 договорились вытеснять Россию с международного рынка ядерного топлива
Ленинградская АЭС, фото Anadolu Agency via Getty Images

Великобритания, США, Канада, Япония и Франция образовали альянс, направленный на вытеснение России с международного рынка ядерной энергетики.

Соглашения достигли в японском Саппоро на полях встречи стран "Группы семи" (G7), сообщает "Европейская правда" со ссылкой на опубликованное британским правительством 16 апреля заявление.

Пять стран договорились, что будут использовать соответствующие ресурсы и возможности гражданских ядерных энергетических секторов каждого из государств, чтобы подорвать российский контроль над цепочками поставок.

Это соглашение, согласно сообщению, поддержит стабильные поставки топлива для сегодняшних потребностей, а также будет гарантировать безопасную и надежную разработку и использование топлива для усовершенствованных реакторов в будущем.

Соглашение планируют использовать как основу для полного вытеснения РФ с рынка ядерного топлива, причем – как можно быстрее. Цель такого шага – перекрыть Путину еще один источник финансирования его вторжения в Украину.

"Великобритания была в самом центре глобальных усилий, направленных на поддержку Украины, победу над Путиным и обеспечение того, что ни он, ни кто-либо другой, подобно ему, больше никогда не сможет думать, что может держать мир в плену своих энергоресурсов", – заявил министр энергетической безопасности Грант Шаппс.

Напомним, на днях правительство Германии на фоне российского вооруженного вторжения в Украину выступило за введение санкций Евросоюза в отношении атомной отрасли России.

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Как известно, Украина уже много месяцев просит ЕС ввести санкции против атомной отрасли РФ, однако до сих пор безуспешно.

Темы: G7Росcия
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