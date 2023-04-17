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Киян попередили, що через паводок з кранів може потекти жовта вода

Станіслав ПогоріловПонеділок, 17 квітня 2023, 11:21
Киян попередили, що через паводок з кранів може потекти жовта вода
Фото: Getty Images

У Київводоканалі повідомили, що під час нинішнього паводку вода у кранах в оселях киян може тимчасово змінити колір на жовтуватий.

Джерело: пресслужба Київводоканалу

Дослівно: "Звертаємо увагу киян, що під час паводку може тимчасово зрости такий показник водопровідної води, як кольоровість. Тобто вода у цей період може мати злегка жовтуватий колір".

Деталі: Повідомляється, що рівень та якість води у Дніпрі напряму впливають на технологічні процеси водопідготовки. 

Цей показник впливає на якість води лише візуально і не свідчить про її небезпечність. У Київводоканалі кажуть, що фахівці щодня відбирають проби на всіх етапах водопідготовки, здійснюють контроль за  фізико-хімічними та мікробіологічними  показниками і гарантують, що водопровідна вода у столиці залишається безпечною. Наразі якість води залишається в межах норми.

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Теми: Київвода
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