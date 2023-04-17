Киян попередили, що через паводок з кранів може потекти жовта вода
У Київводоканалі повідомили, що під час нинішнього паводку вода у кранах в оселях киян може тимчасово змінити колір на жовтуватий.
Джерело: пресслужба Київводоканалу
Дослівно: "Звертаємо увагу киян, що під час паводку може тимчасово зрости такий показник водопровідної води, як кольоровість. Тобто вода у цей період може мати злегка жовтуватий колір".
Деталі: Повідомляється, що рівень та якість води у Дніпрі напряму впливають на технологічні процеси водопідготовки.
Цей показник впливає на якість води лише візуально і не свідчить про її небезпечність. У Київводоканалі кажуть, що фахівці щодня відбирають проби на всіх етапах водопідготовки, здійснюють контроль за фізико-хімічними та мікробіологічними показниками і гарантують, що водопровідна вода у столиці залишається безпечною. Наразі якість води залишається в межах норми.