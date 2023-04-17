Киевлян предупредили, что из-за паводка из кранов может потечь желтая вода

В Киевводоканале сообщили, что во время нынешнего паводка вода в кранах в домах киевлян может временно изменить цвет на желтоватый.

Источник: пресс-служба Киевводоканала

Дословно: "Обращаем внимание киевлян, что во время паводка может временно возрасти такой показатель водопроводной воды, как цветность. То есть вода в этот период может иметь слегка желтоватый цвет".

Детали: Сообщается, что уровень и качество воды в Днепре напрямую влияют на технологические процессы водоподготовки.

Этот показатель влияет на качество воды только визуально и не свидетельствует о ее опасности.В Киевводоканале говорят, что специалисты ежедневно отбирают пробы на всех этапах водоподготовки, осуществляют контроль за физико-химическими и микробиологическими показателями и гарантируют, что водопроводная вода в столице остается безопасной. Сейчас качество воды остается в пределах нормы.