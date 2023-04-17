Глава Мюнхенської конференції: Нерішуча підтримка України призведе до патової ситуації на полі бою

Глава Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсген закликав Захід докласти більше зусиль, щоб допомогти Україні захиститися від російської агресії.

Про це він написав у гостьовій статті для Tagesspiegel у понеділок разом з чотирма іншими колишніми радниками з питань політики безпеки зі США, Британії, Франції та Італії, повідомляє "Європейська правда".

Гойсген, колишній радник з питань зовнішньої політики ексканцлерки Німеччини Ангели Меркель, попередив, що одного лише проголошення непохитної підтримки України недостатньо. За його словами, дії партнерів України поки що не відповідають словам, і це потрібно змінити.

"Нинішній рівень поступової та нерішучої військової підтримки призведе лише до патової ситуації на полі бою", – застеріг Гойсген.

Як відзначено у тексті, президент Росії Владімір Путін неправильно оцінив усі аспекти війни, коли розпочав вторгнення в Україну минулого року.

"Він вважав, що його армія сильна, Китай стовідсотково підтримує його, Україна слабка, а Захід розділений. Він не міг помилитися більше", – сказано у матеріалі.

Тепер, згідно зі статтею, єдина надія Путіна полягає в тому, "що його рішучість сильніша за рішучість його опонентів і він зможе виграти війну на виснаження. Ми повинні знову довести, що він помиляється."

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"Ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти Україні… Ми повинні надати Україні зброю і боєприпаси, необхідні їй для того, щоб відбити агресивну війну Росії. Свобода повинна бути захищена. Що швидше Путін зрозуміє, що він не досягне своїх цілей в Україні, то швидше можна буде досягти миру і припинити страждання українського народу", – йдеться у матеріалі.

Глава Мюнхенської безпекової конференції Крістоф Гойсген регулярно виступає проти будь-яких "червоних ліній" у наданні військової допомоги Україні.

А раніше в лютому Гойсген закликав до депутінізації Росії, перш ніж відроджувати німецько-російські відносини.