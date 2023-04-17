Глава Мюнхенской конференции: Нерешительная поддержка Украины приведет к патовой ситуации на поле боя

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген призвал Запад приложить больше усилий, чтобы помочь Украине защититься от российской агрессии.

Об этом он написал в гостевой статье для Tagesspiegel в понедельник вместе с четырьмя другими бывшими советниками по вопросам политики безопасности из США, Великобритании, Франции и Италии, сообщает "Европейская правда".

Хойсген, бывший советник по вопросам внешней политики экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, предупредил, что одного лишь провозглашения непоколебимой поддержки Украины недостаточно. По его словам, действия партнеров Украины пока не соответствуют словам, и это нужно изменить.

"Нынешний уровень постепенной и нерешительной военной поддержки приведет лишь к патовой ситуации на поле боя", – предостерег Хойсген.

Как отмечено в тексте, президент России Владимир Путин неправильно оценил все аспекты войны, когда начал вторжение в Украину в прошлом году.

"Он считал, что его армия сильна, Китай полностью поддерживает его, Украина слаба, а Запад разделен. Он не мог ошибиться больше", – сказано в материале.

Теперь, согласно статье, единственная надежда Путина заключается в том, "что его решимость сильнее решимости его оппонентов и он сможет выиграть войну на истощение. Мы должны снова доказать, что он ошибается".

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"Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь Украине... Мы должны предоставить Украине оружие и боеприпасы, необходимые ей для того, чтобы отразить агрессивную войну России. Свобода должна быть защищена. Чем быстрее Путин поймет, что он не достигнет своих целей в Украине, тем быстрее можно будет достичь мира и прекратить страдания украинского народа", – говорится в материале.

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген регулярно выступает против любых "красных линий" в предоставлении военной помощи Украине.

А ранее в феврале Хойсген призвал к депутинизации России, прежде чем возрождать немецко-российские отношения.