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Глава Мюнхенской конференции: Нерешительная поддержка Украины приведет к патовой ситуации на поле боя

"Европейская правда"Понедельник, 17 апреля 2023, 11:36
Глава Мюнхенской конференции: Нерешительная поддержка Украины приведет к патовой ситуации на поле боя
КРИСТОФ ХОЙСГЕН, ФОТО PICTURE ALLIANCE VIA GETTY IMAGES

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген призвал Запад приложить больше усилий, чтобы помочь Украине защититься от российской агрессии.

Об этом он написал в гостевой статье для Tagesspiegel в понедельник вместе с четырьмя другими бывшими советниками по вопросам политики безопасности из США, Великобритании, Франции и Италии, сообщает "Европейская правда".

Хойсген, бывший советник по вопросам внешней политики экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, предупредил, что одного лишь провозглашения непоколебимой поддержки Украины недостаточно. По его словам, действия партнеров Украины пока не соответствуют словам, и это нужно изменить.

"Нынешний уровень постепенной и нерешительной военной поддержки приведет лишь к патовой ситуации на поле боя", – предостерег Хойсген.

Как отмечено в тексте, президент России Владимир Путин неправильно оценил все аспекты войны, когда начал вторжение в Украину в прошлом году.

"Он считал, что его армия сильна, Китай полностью поддерживает его, Украина слаба, а Запад разделен. Он не мог ошибиться больше", – сказано в материале.

Теперь, согласно статье, единственная надежда Путина заключается в том, "что его решимость сильнее решимости его оппонентов и он сможет выиграть войну на истощение. Мы должны снова доказать, что он ошибается".

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"Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь Украине... Мы должны предоставить Украине оружие и боеприпасы, необходимые ей для того, чтобы отразить агрессивную войну России. Свобода должна быть защищена. Чем быстрее Путин поймет, что он не достигнет своих целей в Украине, тем быстрее можно будет достичь мира и прекратить страдания украинского народа", – говорится в материале.

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген регулярно выступает против любых "красных линий" в предоставлении военной помощи Украине.

А ранее в феврале Хойсген призвал к депутинизации России, прежде чем возрождать немецко-российские отношения.

Темы: Германияпомощь Украиневойна
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