У Польщі кажуть про можливу зміну угоди про агроекспорт з Україною через приїзд віцепрем'єрки

У Польщі допустили, що несподівана участь віцепрем'єрки України Юлії Свириденко в "зернових переговорах" може призвести до зміни вже погодженого тексту угоди про умови імпорту і транзиту української сільськогосподарської продукції.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", стало відомо з власних джерел польській радіостанції RMF FM.

Згідно з повідомленням, віцепрем'єр України Юлія Свириденко має прибути у понеділок до Варшави для переговорів щодо зернової кризи. Відповідно до попереднього плану перемовини спочатку мали вести винятково міністри сільського господарства обох країн.

Однак, за даними джерел, склад делегації України розширили в останню хвилину. Представники польського міністерства сільського господарства неофіційно зауважили, що підвищення рангу української делегації є не найкращим сигналом у цьому контексті.

Урядовці запевнили, що попередній текст домовленості про умови імпорту погодили на вихідних і він майже готовий. Однак присутність віцепрем'єрки Свириденко може означати, що весь документ доведеться писати майже з нуля.

Кореспондент RMF FM, посилаючись на джерела, вказує на малу кількість ознак того, що зустріч у понеділок у Варшаві буде успішною. За його словами, успіхом могло б стати підписання міжурядової угоди, яка б по-новому визначила правила транзиту української сільськогосподарської продукції через Польщу.

Перед від'їздом до Польщі міністр аграрної політики України Микола Сольський заявив, що відновлення транзиту зерна та інших продуктів через Польщу є "першим кроком" для України на сьогоднішніх переговорах.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, в суботу польський уряд вирішив заборонити імпорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції з України до 30 червня, щоб захистити польський аграрний сектор.

Уряд Угорщини слідом за Польщею тимчасово заборонив ввезення з України зерна та насіння олійних культур, а також іншої сільськогосподарської продукції. При цьому транзит для української агропродукції через територію Угорщини зберігатиметься і надалі.

У неділю Європейська комісія з приводу рішення Угорщини та Польщі заявила про неприйнятність односторонніх дій у сфері торгівлі з боку країн-членів ЄС.