В Польше говорят о возможном изменении соглашения об агроэкспорте с Украиной из-за приезда вице-премьера

В Польше допустили, что неожиданное участие вице-премьера Украины Юлии Свириденко в "зерновых переговорах" может привести к изменению уже согласованного текста соглашения об условиях импорта и транзита украинской сельскохозяйственной продукции.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", стало известно из собственных источников польской радиостанции RMF FM.

Согласно сообщению, вице-премьер Украины Юлия Свириденко должна прибыть в понедельник в Варшаву для переговоров по зерновому кризису. По предварительному плану переговоры сначала должны были вести исключительно министры сельского хозяйства обеих стран.

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Однако, по данным источников, состав делегации Украины расширили в последний момент. Представители польского министерства сельского хозяйства неофициально отметили, что повышение ранга украинской делегации – не лучший сигнал в этом контексте.

Чиновники заверили, что предварительный текст договоренности об условиях импорта согласовали в выходные и он почти готов. Однако присутствие вице-премьера Свириденко может означать, что весь документ придется писать почти с нуля.

Корреспондент RMF FM, ссылаясь на источники, указывает на малое количество признаков того, что встреча в понедельник в Варшаве будет успешной. По его словам, успехом могло бы стать подписание межправительственного соглашения, которое бы по-новому определило правила транзита украинской сельскохозяйственной продукции через Польшу.

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Перед отъездом в Польшу министр аграрной политики Украины Николай Сольский заявил, что возобновление транзита зерна и других продуктов через Польшу – это "первый шаг" для Украины на сегодняшних переговорах.

Напомним, в субботу польское правительство решило запретить импорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции из Украины до 30 июня, чтобы защитить польский аграрный сектор.

Правительство Венгрии вслед за Польшей временно запретило ввоз из Украины зерна и семян масличных культур, а также другой сельскохозяйственной продукции. При этом транзит для украинской агропродукции через территорию Венгрии будет сохраняться и в дальнейшем.

В воскресенье Европейская комиссия по поводу решения Венгрии и Польши заявила о неприемлемости односторонних действий в сфере торговли со стороны стран-членов ЕС.