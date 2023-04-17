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СБУ викрила інженера "Антонова", який закликав "приєднатися" до Росії

Альона Мазуренко Понеділок, 17 квітня 2023, 12:50
СБУ викрила інженера Антонова, який закликав приєднатися до Росії
фото СБУ

Служба безпеки нейтралізувала міжрегіональну мережу прокремлівських інтернет-агітаторів, до складу якої входило 6 пропагандистів.

Джерело: СБУ

Дослівно: "Зловмисники публічно підтримували російську збройну агресію проти України та закликали до зміни кордонів нашої держави.

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Для цього вони створили декілька акаунтів у соцмережах, у тому числі заборонених в Україні.

Більшу частину деструктивного контенту "підхоплювали" з інтернет-ресурсів країни-агресора".

Деталі: Так, у Києві затримали провідного інженера підрозділу авіаційної безпеки держпідприємства "Антонов".

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На російських інтернет-платформах "Вконтакте" та "Одноклассники" він періодично поширював відео з виступами Кадирова, який закликав до "приєднання" захоплених районів України до складу РФ.

В Івано-Франківській області до 5 років 6 місяців тюрми засудили мешканку Калуша, яка виправдовувала російську агресію та пропонувала видати російським загарбникам "головних бандерівців".

На Закарпатті затримали мешканця Берегівського району, який виправдовував псевдореферендуми в захоплених районах на півдні та сході країни.

 

Крім цього, на території області викрито двох ворожих агітаторів з Білорусі, що мали посвідки на проживання в Україні.

За даними слідства, вони створили кілька пропагандистських акаунтів у соцмережах, які використовували для дискредитації Сил оборони та розпалювання антисемітських настроїв в регіоні.

У Запоріжжі повідомили про підозру місцевому жителю, який у своїх репостах та інтернет-публікаціях вихваляв російських окупантів та виправдовував їхні злочини проти мирних жителів.

За всіма викритими фактами тривають слідчі дії у межах кримінальних проваджень за 3 статтями ККУ:

  • 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);
  • 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Теми: СБУколаборація
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