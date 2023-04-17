СБУ викрила інженера "Антонова", який закликав "приєднатися" до Росії
Служба безпеки нейтралізувала міжрегіональну мережу прокремлівських інтернет-агітаторів, до складу якої входило 6 пропагандистів.
Джерело: СБУ
Дослівно: "Зловмисники публічно підтримували російську збройну агресію проти України та закликали до зміни кордонів нашої держави.
Для цього вони створили декілька акаунтів у соцмережах, у тому числі заборонених в Україні.
Більшу частину деструктивного контенту "підхоплювали" з інтернет-ресурсів країни-агресора".
Деталі: Так, у Києві затримали провідного інженера підрозділу авіаційної безпеки держпідприємства "Антонов".
На російських інтернет-платформах "Вконтакте" та "Одноклассники" він періодично поширював відео з виступами Кадирова, який закликав до "приєднання" захоплених районів України до складу РФ.
В Івано-Франківській області до 5 років 6 місяців тюрми засудили мешканку Калуша, яка виправдовувала російську агресію та пропонувала видати російським загарбникам "головних бандерівців".
На Закарпатті затримали мешканця Берегівського району, який виправдовував псевдореферендуми в захоплених районах на півдні та сході країни.
Крім цього, на території області викрито двох ворожих агітаторів з Білорусі, що мали посвідки на проживання в Україні.
За даними слідства, вони створили кілька пропагандистських акаунтів у соцмережах, які використовували для дискредитації Сил оборони та розпалювання антисемітських настроїв в регіоні.
У Запоріжжі повідомили про підозру місцевому жителю, який у своїх репостах та інтернет-публікаціях вихваляв російських окупантів та виправдовував їхні злочини проти мирних жителів.
За всіма викритими фактами тривають слідчі дії у межах кримінальних проваджень за 3 статтями ККУ:
- 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
- 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);
- 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).