СБУ викрила інженера "Антонова", який закликав "приєднатися" до Росії

Служба безпеки нейтралізувала міжрегіональну мережу прокремлівських інтернет-агітаторів, до складу якої входило 6 пропагандистів.

Джерело: СБУ

Дослівно: "Зловмисники публічно підтримували російську збройну агресію проти України та закликали до зміни кордонів нашої держави.

Реклама:

Для цього вони створили декілька акаунтів у соцмережах, у тому числі заборонених в Україні.

Більшу частину деструктивного контенту "підхоплювали" з інтернет-ресурсів країни-агресора".

Деталі: Так, у Києві затримали провідного інженера підрозділу авіаційної безпеки держпідприємства "Антонов".

ВІДЕО ДНЯ

На російських інтернет-платформах "Вконтакте" та "Одноклассники" він періодично поширював відео з виступами Кадирова, який закликав до "приєднання" захоплених районів України до складу РФ.

В Івано-Франківській області до 5 років 6 місяців тюрми засудили мешканку Калуша, яка виправдовувала російську агресію та пропонувала видати російським загарбникам "головних бандерівців".

На Закарпатті затримали мешканця Берегівського району, який виправдовував псевдореферендуми в захоплених районах на півдні та сході країни.

Крім цього, на території області викрито двох ворожих агітаторів з Білорусі, що мали посвідки на проживання в Україні.

За даними слідства, вони створили кілька пропагандистських акаунтів у соцмережах, які використовували для дискредитації Сил оборони та розпалювання антисемітських настроїв в регіоні.

У Запоріжжі повідомили про підозру місцевому жителю, який у своїх репостах та інтернет-публікаціях вихваляв російських окупантів та виправдовував їхні злочини проти мирних жителів.

За всіма викритими фактами тривають слідчі дії у межах кримінальних проваджень за 3 статтями ККУ: