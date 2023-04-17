СБУ разоблачила инженера "Антонова", который призывал "присоединиться" к России
Служба безопасности нейтрализовала межрегиональную сеть прокремлевских интернет-агитаторов, в состав которой входило 6 пропагандистов.
Источник: СБУ
Дословно: "Злоумышленники публично поддерживали российскую вооруженную агрессию против Украины и призывали к изменению границ нашего государства.
Для этого они создали несколько аккаунтов в соцсетях, в том числе запрещенных в Украине.
Большую часть деструктивного контента "подхватывали" с интернет-ресурсов страны-агрессора".
Детали: Так, в Киеве задержали ведущего инженера подразделения авиационной безопасности госпредприятия "Антонов".
На российских интернет-платформах "Вконтакте" и "Одноклассники" он периодически распространял видео с выступлениями Кадырова, который призвал к "присоединению" захваченных районов Украины в состав РФ.
В Ивано-Франковской области к 5 годам 6 месяцам тюрьмы приговорили жительницу Калуша, которая оправдывала российскую агрессию и предлагала выдать российским захватчикам "главных бандеровцев".
На Закарпатье задержали жителя Береговского района, который оправдывал псевдореферендумы в захваченных районах на юге и востоке страны.
Кроме этого, на территории области разоблачены два вражеских агитатора из Беларуси, которые имели вид на жительство в Украине.
По данным следствия, они создали несколько пропагандистских аккаунтов в соцсетях, которые использовали для дискредитации Сил обороны и разжигания антисемитских настроений в регионе.
В Запорожье сообщили о подозрении местному жителю, который в своих репостах и интернет-публикациях восхвалял российских оккупантов и оправдывал их преступления против мирных жителей.
По всем разоблаченным фактам продолжаются следственные действия в рамках уголовных производств по 3 статьям УКУ:
- 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
- 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам);
- 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).