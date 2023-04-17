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СБУ разоблачила инженера "Антонова", который призывал "присоединиться" к России

Алена МазуренкоПонедельник, 17 апреля 2023, 12:50
СБУ разоблачила инженера Антонова, который призывал присоединиться к России
фото СБУ

Служба безопасности нейтрализовала межрегиональную сеть прокремлевских интернет-агитаторов, в состав которой входило 6 пропагандистов.

Источник: СБУ

Дословно: "Злоумышленники публично поддерживали российскую вооруженную агрессию против Украины и призывали к изменению границ нашего государства.

Для этого они создали несколько аккаунтов в соцсетях, в том числе запрещенных в Украине.

Большую часть деструктивного контента "подхватывали" с интернет-ресурсов страны-агрессора".

Детали: Так, в Киеве задержали ведущего инженера подразделения авиационной безопасности госпредприятия "Антонов".

На российских интернет-платформах "Вконтакте" и "Одноклассники" он периодически распространял видео с выступлениями Кадырова, который призвал к "присоединению" захваченных районов Украины в состав РФ.

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В Ивано-Франковской области к 5 годам 6 месяцам тюрьмы приговорили жительницу Калуша, которая оправдывала российскую агрессию и предлагала выдать российским захватчикам "главных бандеровцев".

На Закарпатье задержали жителя Береговского района, который оправдывал псевдореферендумы в захваченных районах на юге и востоке страны.

 

Кроме этого, на территории области разоблачены два вражеских агитатора из Беларуси, которые имели вид на жительство в Украине.

По данным следствия, они создали несколько пропагандистских аккаунтов в соцсетях, которые использовали для дискредитации Сил обороны и разжигания антисемитских настроений в регионе.

В Запорожье сообщили о подозрении местному жителю, который в своих репостах и интернет-публикациях восхвалял российских оккупантов и оправдывал их преступления против мирных жителей.

По всем разоблаченным фактам продолжаются следственные действия в рамках уголовных производств по 3 статьям УКУ:

  • 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
  • 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам);
  • 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Темы: СБУколлаборационизм
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