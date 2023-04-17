Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Президент Естонії затвердив склад нового уряду проукраїнської Каллас

"Європейська правда"Понеділок, 17 квітня 2023, 13:00
Президент Естонії затвердив склад нового уряду проукраїнської Каллас
Третій уряд Каї Каллас, фото: ERR

Президент Естонії Алар Каріс затвердив у понеділок склад нового уряду на чолі з проукраїнською прем’єркою Каєю Каллас.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив естонський телерадіомовник ERR.

Новий уряд Каллас сформований на основі коаліційної угоди Партії реформ, політсили "Естонія 200" та соціал-демократів. 17 квітня урядовці складуть присягу в парламенті, після чого розпочнуть свою роботу.

Минулого тижня кандидатка у прем'єри Каллас отримала повноваження сформувати новий уряд за підтримки 59 членів Рійгікогу.

Новостворена коаліція ставить перед собою шість політичних цілей: забезпечення безпеки, стійкість державних фінансів, проведення реформ у сфері екології, регіональна політика та скорочення нерівності доходів, а також збільшення тривалості життя.

До списку цілей також входять національний розвиток та якісна освіта.

Це буде вже третій уряд Каї Каллас. Її перший уряд пропрацював з 26 січня 2021 року по 18 липня 2022 року, другий – з 18 липня 2022 року.

ВІДЕО ДНЯ

До слова, Каллас, за прем’єрства якої Естонія вкрай активно підтримувала Україну у боротьбі з російським вторгненням, є рекордно популярною очільницею уряду. У квітні її хотіли б бачити прем'єркою 39% громадян – за п'ятирічну історію опитувань компанії Turu-uuringute досі жодному з кандидатів не вдавалося заручатися такою високою підтримкою.

Колись рекорд належав Юрі Ратасу, якого наприкінці 2019 року найкращим прем'єр-міністром називали 37% респондентів.

Деталі про наслідки парламентських виборів, які дозволили Каллас зберегти владу, читайте у статті: Як інтернет-голосування в Естонії закріпило підтримку України.

Теми: Естонія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Одного священика УПЦ МП вдалось обміняти на 28 українських військових – глава СБУ

Буданов відреагував на "заочний арешт" від РФ: Мені приємно

Спроба викрасти літак РФ, яка закінчилась обстрілом: СБУ оголосила підозру ексрозвіднику

Митрополит Павло поскаржився, що не має світла вдома зарядити електронний браслет

Орбан обурився через заяву генсека НАТО про майбутнє України в Альянсі

Зеленський провів Ставку: розвідка доповіла про плани росіян, увага до розподілу зброї

Усі новини...
Естонія
Керівниця естонської редакції Sputnik втекла від слідства на окуповану територію України
В естонському Таллінні показують масштабну виставку про український авангард
НАТО проведе у Таллінні найбільші у світі навчання з кібербезпеки
Останні новини
18:39
Uber позбувся своєї частки в російському "Яндекс.Таксі" за $700 мільйонів
18:36
У Мін'юсті пояснили, як розлучитись під час війни і чи треба для цього військовий квиток
18:28
По всій Україні – повітряна тривога
18:11
Литва вперше відключиться від енергомережі РФ у тестовому режимі
18:01
Статки власників luxury-брендів зросли на $93 мільярди на тлі попиту на предмети розкоші
17:47
Кремль хоче сформувати антиукраїнську коаліцію з ультралівих і ультраправих у Німеччині – WP
17:41
Понад 16 тисяч українських військових вже пройшли підготовку в рамках місії ЄС
17:36
МОН затвердило графік цьогорічних вступних іспитів до магістратури
17:33
відеоРосійські багатії накупили на Лазурному березі Франції вілл на "дачний кооператив"
17:28
Кремль після новин про майже повне ембарго на експорт до РФ пригрозив світовою кризою
Усі новини...
Реклама: