Президент Естонії затвердив склад нового уряду проукраїнської Каллас

Президент Естонії Алар Каріс затвердив у понеділок склад нового уряду на чолі з проукраїнською прем’єркою Каєю Каллас.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив естонський телерадіомовник ERR.

Новий уряд Каллас сформований на основі коаліційної угоди Партії реформ, політсили "Естонія 200" та соціал-демократів. 17 квітня урядовці складуть присягу в парламенті, після чого розпочнуть свою роботу.

Минулого тижня кандидатка у прем'єри Каллас отримала повноваження сформувати новий уряд за підтримки 59 членів Рійгікогу.

Новостворена коаліція ставить перед собою шість політичних цілей: забезпечення безпеки, стійкість державних фінансів, проведення реформ у сфері екології, регіональна політика та скорочення нерівності доходів, а також збільшення тривалості життя.

До списку цілей також входять національний розвиток та якісна освіта.

Це буде вже третій уряд Каї Каллас. Її перший уряд пропрацював з 26 січня 2021 року по 18 липня 2022 року, другий – з 18 липня 2022 року.

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До слова, Каллас, за прем’єрства якої Естонія вкрай активно підтримувала Україну у боротьбі з російським вторгненням, є рекордно популярною очільницею уряду. У квітні її хотіли б бачити прем'єркою 39% громадян – за п'ятирічну історію опитувань компанії Turu-uuringute досі жодному з кандидатів не вдавалося заручатися такою високою підтримкою.

Колись рекорд належав Юрі Ратасу, якого наприкінці 2019 року найкращим прем'єр-міністром називали 37% респондентів.

Деталі про наслідки парламентських виборів, які дозволили Каллас зберегти владу, читайте у статті: Як інтернет-голосування в Естонії закріпило підтримку України.