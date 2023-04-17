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Президент Эстонии утвердил состав нового правительства проукраинской Каллас

"Европейская правда"Понедельник, 17 апреля 2023, 13:00
Президент Эстонии утвердил состав нового правительства проукраинской Каллас
Третье правительство Кайи Каллас, фото: ERR

Президент Эстонии Алар Карис утвердил в понедельник состав нового правительства во главе с проукраинским премьером Каей Каллас.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил эстонский телерадиовещатель ERR.

Новое правительство Каллас сформировано на основе коалиционного соглашения Партии реформ, политсилы "Эстония 200" и социал-демократов. 17 апреля чиновники примут присягу в парламенте, после чего начнут свою работу.

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На прошлой неделе кандидат в премьеры Каллас получила полномочия сформировать новое правительство при поддержке 59 членов Рийгикогу.

Новосозданная коалиция ставит перед собой шесть политических целей: обеспечение безопасности, устойчивость государственных финансов, проведение реформ в сфере экологии, региональная политика и сокращение неравенства доходов, а также увеличение продолжительности жизни.

В список целей также входят национальное развитие и качественное образование.

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Это будет уже третье правительство Каи Каллас. Ее первый кабинет проработал с 26 января 2021 года по 18 июля 2022 года, второй – с 18 июля 2022 года.

К слову, Каллас, при премьерстве которой Эстония крайне активно поддерживала Украину в борьбе с российским вторжением, является рекордно популярной главой правительства. В апреле ее хотели бы видеть премьером 39% граждан – за пятилетнюю историю опросов компании Turu-uuringute до сих пор ни одному из кандидатов не удавалось заручиться такой высокой поддержкой.

Когда-то рекорд принадлежал Юри Ратасу, которого в конце 2019 года лучшим премьер-министром называли 37% респондентов.

Детали о последствиях парламентских выборов, которые позволили Каллас сохранить власть, читайте в статье: Как интернет-голосование в Эстонии закрепило поддержку Украины.

Темы: Эстония
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