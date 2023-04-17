Словаччина призупиняє імпорт зерна з України

Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Гегер заявив, що його країна призупиняє імпорт зерна та низки інших продуктів з України.

Про це він написав у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

"Словаччина призупинить імпорт зернових та інших продуктів з України", – зазначив Гегер.

За його словами, 17 квітня відбудеться засідання робочої групи з цієї теми. Гегер пообіцяв повідомити про результати зустрічі пізніше.

Нагадаємо, 13 квітня Міністерство сільського господарства Словаччини розпорядилось заборонити обробку імпортованого з України зерна, а також продаж продукції з українських зернових на внутрішньому ринку.

15 квітня уряд Польщі вирішив заборонити імпорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції з України до 30 червня, щоб захистити польський аграрний сектор. 16 квітня Угорщина також оголосила про тимчасову заборону імпорту зернових та олійних культур з України.

При цьому повідомлялося, що міністри сільського господарства України та Польщі у понеділок зустрінуться на території Польщі для підписання угоди щодо подальшого експорту українського зерна, що спричиняє значне невдоволення польських фермерів.

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Про те, як експорт українського зерна спричинив напругу у відносинах України і Польщі, "ЄвроПравда" розповідала у статті "Небезпечне зерно". Також читайте: Уроки зернової кризи: як Україна має реагувати на протести фермерів з ЄС.