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Словакия приостанавливает импорт зерна из Украины

"Европейская правда"Понедельник, 17 апреля 2023, 13:52

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что его страна приостанавливает импорт зерна и ряда других продуктов из Украины.

Об этом он написал в Facebook, сообщает "Европейская правда".

"Словакия приостановит импорт зерновых и других продуктов из Украины", – отметил Хегер.

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По его словам, 17 апреля состоится заседание рабочей группы по этой теме. Хегер пообещал сообщить о результатах встречи позже.

Напомним, 13 апреля Министерство сельского хозяйства Словакии распорядилось запретить обработку импортируемого из Украины зерна, а также продажу продукции из украинских зерновых на внутреннем рынке.

15 апреля правительство Польши решило запретить импорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции из Украины до 30 июня, чтобы защитить польский аграрный сектор. 16 апреля Венгрия также объявила о временном запрете импорта зерновых и масличных культур из Украины.

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При этом сообщалось, что министры сельского хозяйства Украины и Польши в понедельник встретятся на территории Польши для подписания соглашения о дальнейшем экспорте украинского зерна, что вызывает значительное недовольство польских фермеров.

О том, как экспорт украинского зерна вызвал напряжение в отношениях Украины и Польши, "ЕвроПравда" рассказывала в статье "Опасное зерно". Также читайте: Уроки зернового кризиса: как Украина должна реагировать на протесты фермеров из ЕС.

Темы: Словакия
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