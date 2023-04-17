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МЗС Британії викликало посла РФ через вирок, винесений Кара-Мурзі

"Європейська правда"Понеділок, 17 квітня 2023, 14:27
МЗС Британії викликало посла РФ через вирок, винесений Кара-Мурзі

Велика Британія засудила політично вмотивоване засудження і вирок, винесений сьогодні в московському суді громадянину Британії з подвійним громадянством Владіміру Кара-Мурзі, правозахиснику і критику Кремля.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у заяві МЗС Британії.

Після того, як критик Кремля був засуджений до 25 років ув'язнення в російській в'язниці, Міністерство закордонних справ Британії заявило, що викликало російського посла, щоб чітко заявити про своє засудження цього вироку.

"Владімір Кара-Мурза сміливо засудив вторгнення Росії в Україну за те, чим воно було – кричущим порушенням міжнародного права і Статуту ООН" – заявив міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі.

"Відсутність прихильності Росії до захисту фундаментальних прав людини, включаючи свободу вираження поглядів, викликає тривогу. Ми продовжуємо закликати Росію дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань, включаючи право Владіміра Кара-Мурзи на належне медичне обслуговування" – наголосив він.

За словами Клеверлі, Британія продовжуватиме підтримувати близьких опозиціонера і закликатиме до негайного звільнення Кара-Мурзи.

Нагадаємо, на початку березня США запровадили санкції проти низки російських осіб, причетних до свавільного затримання Владіміра Кара-Мурзи.

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Теми: Росія
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