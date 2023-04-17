МИД Британии вызвал посла РФ из-за приговора, вынесенного Кара-Мурзе

Великобритания осудила политически мотивированное осуждение и приговор, вынесенный сегодня в московском суде гражданину Великобритании с двойным гражданством Владимиру Кара-Мурге, правозащитнику и критику Кремля.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в заявлении МИД Великобритании.

После того как критик Кремля был приговорен к 25 годам заключения в российской тюрьме, Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что вызвало российского посла, чтобы четко заявить о своем осуждении этого приговора.

"Владимир Кара-Мурза смело осудил вторжение России в Украину за то, чем оно было – вопиющим нарушением международного права и Устава ООН" – заявил министр иностранных дел Джеймс Клеверли.

"Отсутствие приверженности России к защите фундаментальных прав человека, включая свободу выражения мнений, вызывает тревогу. Мы продолжаем призывать Россию соблюдать свои международные обязательства, включая право Владимира Кара-Мурзы на надлежащее медицинское обслуживание", – подчеркнул он.

По словам Клеверли, Великобритания будет продолжать поддерживать близких оппозиционера и призывать к немедленному освобождению Кара-Мурзы.

Напомним, в начале марта США ввели санкции против ряда российских лиц, причастных к произвольному задержанию Владимира Кара-Мурзы.