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У Польщі пройдуть військові навчання Anakonda-23 за участю 13 тисяч солдатів НАТО

Понеділок, 17 квітня 2023, 15:26

У понеділок, 17 квітня, у Польщі розпочинається підготовка до одних з найбільших військових навчань Anakonda-23.

Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, пише "Європейська правда".

За його словами, в навчаннях візьмуть участь майже 13 тисяч військовослужбовців Збройних сил Польщі та країн-членів НАТО і партнерів Альянсу.

"На сході і півночі Польщі розпочалась підготовка і передислокація військ до активної частини Anakonda-23 – дев'ятих найбільших циклічних навчань за участю майже тринадцяти тисяч військовослужбовців польської армії, а також армій країн-членів і партнерів Альянсу", – написав Блащак. 

Навчання Anakonda є найбільшими навчаннями Збройних сил Польщі, в ході яких перевіряють здатність ключових командних органів польської армії співпрацювати з системою та вибраними елементами командних структур НАТО.

Метою навчань є інтеграція національних командних структур і військ союзників у рамках досягнення спроможності проводити стратегічну оборонну операцію в умовах звичайних і гібридних загроз.

Нагадаємо, 12 квітня військовослужбовці Польщі та США розпочали спільні навчання на полігоні у місті Нова Демба, які включатимуть тренування на танках Abrams.

Теми: ПольщаНАТО
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