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В Польше пройдут военные учения Anakonda-23 с участием 13 тысяч солдат НАТО

Понедельник, 17 апреля 2023, 15:26

В понедельник, 17 апреля, в Польше начинается подготовка к одним из крупнейших военных учений Anakonda-23.

Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак, пишет "Европейская правда".

По его словам, в учениях примут участие почти 13 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Польши и стран-членов НАТО и партнеров Альянса.

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"На востоке и севере Польши началась подготовка и передислокация войск к активной части Anakonda-23 – девятых крупнейших циклических учений с участием почти тринадцати тысяч военнослужащих польской армии, а также армий стран-членов и партнеров Альянса", – написал Блащак.

Учения Anakonda являются крупнейшими учениями Вооруженных сил Польши, в ходе которых проверяют способность ключевых командных органов польской армии сотрудничать с системой и выбранными элементами командных структур НАТО.

Целью учений является интеграция национальных командных структур и войск союзников в рамках достижения способности проводить стратегическую оборонительную операцию в условиях обычных и гибридных угроз.

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Напомним, 12 апреля военнослужащие Польши и США начали совместные учения на полигоне в городе Нова Демба, которые будут включать тренировки на танках Abrams.

Темы: ПольшаНАТО
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