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Україну продовжить підтоплювати: під загрозою і Запорізька область

Ірина БалачукПонеділок, 17 квітня 2023, 15:39
Україну продовжить підтоплювати: під загрозою і Запорізька область
Підтоплені будинки. Фото ДСНС

У найближчі дні зберігатиметься підтоплення населених пунктів у Черкаській, Полтавській, Кіровоградській та Дніпропетровській області – ІІІ рівень небезпеки, також може затопити Запорізьку область.

Джерело: ДСНС

Дослівно ДСНС: "Внаслідок пропуску весняного водопілля через водосховища Дніпровського каскаду, триватиме затоплення заплавних територій та відмічатиметься часткове затоплення прируслових територій у ряді прирічкових населених пунктів на Кременчуцькому, Кам’янському, Дніпровському водосховищах у Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській областях (ІІІ рівень небезпеки – червоний)".

Деталі: Також повідомляється, що можливе початкове затоплення заплавних ділянок вздовж Каховського водосховища у низці прирічкових населених пунктів у Запорізькій області (ІІ рівень небезпеки – помаранчевий). 

 
Підтоплені вулиці на Чернігівщині 
Фото ДСНС 

Наразі підтоплення спостерігається на Волині, Чернігівщині, Київщині. 

 
Ситуація на Київщині
Фото ДСНС 

Рятувальники Київщини запевнили, що ситуація щодо підйому рівня води – контрольована.

Зокрема, фахівці ДСНС облетіли територію Броварського району, де поблизу села Погреби вода заблокувала деякі дороги та під’їзди до житлових будинків. 

Зазначається, що у цьому районі чергують рятувальники. Вони доставляють до суходолу місцевих жителів та відкачують воду в житлових будинках.

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Теми: Українастихія
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