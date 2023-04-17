Україну продовжить підтоплювати: під загрозою і Запорізька область

У найближчі дні зберігатиметься підтоплення населених пунктів у Черкаській, Полтавській, Кіровоградській та Дніпропетровській області – ІІІ рівень небезпеки, також може затопити Запорізьку область.

Джерело: ДСНС

Дослівно ДСНС: "Внаслідок пропуску весняного водопілля через водосховища Дніпровського каскаду, триватиме затоплення заплавних територій та відмічатиметься часткове затоплення прируслових територій у ряді прирічкових населених пунктів на Кременчуцькому, Кам’янському, Дніпровському водосховищах у Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській областях (ІІІ рівень небезпеки – червоний)".



Деталі: Також повідомляється, що можливе початкове затоплення заплавних ділянок вздовж Каховського водосховища у низці прирічкових населених пунктів у Запорізькій області (ІІ рівень небезпеки – помаранчевий).

Підтоплені вулиці на Чернігівщині Фото ДСНС

Наразі підтоплення спостерігається на Волині, Чернігівщині, Київщині.

Ситуація на Київщині Фото ДСНС

Рятувальники Київщини запевнили, що ситуація щодо підйому рівня води – контрольована.

Зокрема, фахівці ДСНС облетіли територію Броварського району, де поблизу села Погреби вода заблокувала деякі дороги та під’їзди до житлових будинків.

Зазначається, що у цьому районі чергують рятувальники. Вони доставляють до суходолу місцевих жителів та відкачують воду в житлових будинках.