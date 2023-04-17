Украину продолжит подтапливать: под угрозой и Запорожская область

В ближайшие дни будет сохраняться подтопление населенных пунктов в Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской области – ІІІ уровень опасности, также может затопить Запорожскую область.

Источник: ГСЧС

Дословно ГСЧС: "В результате пропуска весеннего половодья через водохранилища Днепровского каскада, будет продолжаться затопление пойменных территорий и отмечаться частичное затопление прирусловых территорий в ряде приречных населенных пунктов на Кременчугском, Каменском, Днепровском водохранилищах в Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской областях (III уровень опасности – красный)".

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Детали: Также сообщается, что возможно начальное затопление пойменных участков вдоль Каховского водохранилища в ряде приречных населенных пунктов в Запорожской области (II уровень опасности – оранжевый).

Подтопленные улицы на Черниговщине Фото ГСЧС

Сейчас подтопление наблюдается на Волыни, Черниговщине, Киевщине.

Спасатели Киевщины заверили, что ситуация с подъемом уровня воды – контролируемая.

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Ситуация в Киевской области Фото ГСЧС

В частности, специалисты ГСЧС облетели территорию Броварского района, где вблизи села Погребы вода заблокировала некоторые дороги и подъезды к жилым домам.

Отмечается, что в этом районе дежурят спасатели. Они доставляют на сушу местных жителей и откачивают воду в жилых домах.