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Украину продолжит подтапливать: под угрозой и Запорожская область

Ирина БалачукПонедельник, 17 апреля 2023, 15:39
Украину продолжит подтапливать: под угрозой и Запорожская область
Подтопленные дома. Фото ГСЧС

В ближайшие дни будет сохраняться подтопление населенных пунктов в Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской области – ІІІ уровень опасности, также может затопить Запорожскую область.

Источник: ГСЧС

Дословно ГСЧС: "В результате пропуска весеннего половодья через водохранилища Днепровского каскада, будет продолжаться затопление пойменных территорий и отмечаться частичное затопление прирусловых территорий в ряде приречных населенных пунктов на Кременчугском, Каменском, Днепровском водохранилищах в Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской областях (III уровень опасности – красный)".

Детали: Также сообщается, что возможно начальное затопление пойменных участков вдоль Каховского водохранилища в ряде приречных населенных пунктов в Запорожской области (II уровень опасности – оранжевый). 

 
Подтопленные улицы на Черниговщине
Фото ГСЧС

Сейчас подтопление наблюдается на Волыни, Черниговщине, Киевщине.

Спасатели Киевщины заверили, что ситуация с подъемом уровня воды – контролируемая. 

 
Ситуация в Киевской области 
Фото ГСЧС

В частности, специалисты ГСЧС облетели территорию Броварского района, где вблизи села Погребы вода заблокировала некоторые дороги и подъезды к жилым домам.

ВИДЕО ДНЯ

Отмечается, что в этом районе дежурят спасатели. Они доставляют на сушу местных жителей и откачивают воду в жилых домах.

Темы: Украинастихия
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