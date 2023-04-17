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Україна каже про загрозу зриву "зернової угоди", віцепрем’єр їде на переговори в Туреччину

"Європейська правда"Понеділок, 17 квітня 2023, 17:45
Україна каже про загрозу зриву зернової угоди, віцепрем’єр їде на переговори в Туреччину
Олександр Кубраков, фото picture alliance via Getty Images

Віцепрем’єр України Олександр Кубраков у вівторок на запрошення турецького міністра оборони Хулусі Акара вирушить до Туреччини, аби обговорити Чорноморську зернову ініціативу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило в понеділок Міноборони Туреччини.

Візит Кубракова до Туреччини відбувається на тлі заяви Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України про блокування Росією "зернової угоди".

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Як стверджує українська сторона, РФ ще з 10 квітня в односторонньому порядку припинила реєстрацію суден, які покидають українські порти, для інспекцій у межах "зернової угоди", й почала формувати інспекційний план на власний розсуд.

"У результаті вже вдруге за дев’ять місяців роботи "зернової ініціативи" не складено інспекційного плану і не проінспектовано жодного судна. Це ставить під загрозу функціонування "зернової ініціативи", – наголошує відомство.

Мінінфраструктури України закликало партнерів – ООН і Туреччину, які є гарантами угоди, – "забезпечити виконання всіма сторонами процедур, які працювали дев’ять місяців".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, 18 березня в уряді України повідомили про продовження зернової ініціативи на 120 днів. Водночас РФ потім заявила про продовження "зернової угоди" лише на 60 днів і пригрозила повним розривом, якщо не будуть виконані її ультимативні вимоги.

Теми: зерноРосіяТуреччинаКубраков
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