Украина говорит об угрозе срыва "зернового соглашения", вице-премьер едет на переговоры в Турцию

Вице-премьер Украины Александр Кубраков во вторник по приглашению турецкого министра обороны Хулуси Акара отправится в Турцию, чтобы обсудить Черноморскую зерновую инициативу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило в понедельник Минобороны Турции.

Визит Кубракова в Турцию происходит на фоне заявления Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины о блокировании Россией "зернового соглашения".

Как утверждает украинская сторона, РФ еще с 10 апреля в одностороннем порядке прекратила регистрацию судов, покидающих украинские порты, для инспекций в рамках "зернового соглашения", и начала формировать инспекционный план по своему усмотрению.

"В результате уже второй раз за девять месяцев работы "зерновой инициативы" не составлен инспекционный план и не проинспектировано ни одно судно. Это ставит под угрозу функционирование "зерновой инициативы", – подчеркивает ведомство.

Мининфраструктуры Украины призвало партнеров – ООН и Турцию, которые являются гарантами соглашения, – "обеспечить выполнение всеми сторонами процедур, которые работали девять месяцев".

Напомним, 18 марта в правительстве Украины сообщили о продлении зерновой инициативы на 120 дней. В то же время РФ затем заявила о продлении "зерновой сделки" только на 60 дней и пригрозила полным разрывом, если не будут выполнены ее ультимативные требования.