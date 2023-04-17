Влітку 2022 року п’яний солдат розстріляв комбата морпіхів миколаївської бригади

У лютому 2023 року Центральний районний суд Миколаєва виправдав солдата, який 28 липня 2022 року розстріляв командира танкового батальйону 36-ї ОБрМП Євгена Чорноконя.

Джерело: видання "Преступности.НЕТ", яке посилається на вирок суд, відділ інформаційної політики та комунікацій Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону у коментарі УП

Деталі: 28 лютого суддя виправдав і відпустив солдата Валентина Гандебуру, оскільки, на його думку, справу мало розслідувати Державне бюро розслідувань, а не Нацполіція. Дії обвинуваченого вона кваліфікувала за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України ("Умисне вбивство").

Суддя зазначив, що "предметом в межах цього кримінального провадження, є встановлений порядок несення військової служби; цей об`єкт вочевидь не є елементом злочину, передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального Кодексу України".

Про смерть командира батальйону миколаївської 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського майора Євгена Чорноконя повідомила бригада в кінці липня 2022 року.

Згідно матеріалів справи ввечері 28 липня п’яний солдат Гандебура прийшов у польову кухню на території тимчасової дислокації у Миколаєві до Чорноконя і під час суперечки щодо отримання форми чергою вистрілив у майора з табельного автомату. Комбат загинув на місці. З його тіла вилучили 5 куль.

Гандебура у суді свою вину визнав і заявив, що шкодує. Просив мінімальне покарання в межах санкції статті.

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Він розповів, що в той день разом з іншими військовослужбовцями розвантажував фуру з напоями, та випадково дізнався, що відповідно до складених документів він та інші особи, що проходили службу разом із ним, отримали однострій. Також того дня він вживав алкоголь, оскільки у його товариша по службі був день народження. Медики після злочину зафіксували оп’яніння в 1,93 проміле.

Гандебура, взявши заряджений автомат, пішов до командира батальйону, щоб з`ясувати, чому за документами видано форму, але солдати її не отримали. Чорноконь сидів у їдальні разом із командиром взводу і під час спілкування з Гандебурою, помітивши, що той напідпитку, повідомив, що викличе військову службу правопорядку.

Обвинувачений також розповів, що з самого початку розмови лейтенант, який був з Чорноконем, дістав пістолет, поцікавився, чого Гандебура прийшов із автоматом, а після цього наводив пістолет на нього.

Військовслужбовець сказав, що на всі ці події він відреагував чергою з автомату в бік командира батальйону. Коли побачив мертвого комбата, віддав автомат лейтенанту і почав чекати подальших подій. Свої дії точно не міг пояснити. Сказав, що був злий та негативно відреагував на пістолет, який дістав із кобури лейтенант.

Командир взводу, який став безпосереднім свідком злочину, підтвердив події та деталізував факти спору між солдатом та майором.

Дослівно: "Свідок розповів, що п’яний військовослужбовець крім питань про форму питав про навчання, участь у бойових діях, коли Чорноконь "буде з ним нормально спілкуватися". Обвинувачений направляв автомат на майора, тому лейтенант приготував свій пістолет і наказав солдату повністю розрядити автомат. Чорноконь сказав лейтенанту прибрати пістолет та продовжив розмову.

Він нагадав про субординацію та пояснив щодо форми те, що крім танкового батальйон є інші підрозділи, де та потрібніша. Також лейтенант підтвердив, що майор почав телефонувати у ВСП та говорити про виниклу проблему з обвинуваченим. Потім обвинувачений різко направив автомат на майора та вистрілив чергою у нього".

Оновлено: У спецпрокуратурі Південного регіону УП повідомили, що 17 березня прокурор Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони оскаржив вищевказаний вирок суду.

Дослівно: "Подано апеляційну скаргу до Миколаївського апеляційного суду, розгляд якої триває. Надання розгорнутих коментарів до завершення судового розгляду є неможливим".