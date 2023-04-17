Летом 2022 года пьяный солдат расстрелял комбата морпехов николаевской бригады

В феврале 2023 года Центральный районный суд Николаева оправдал солдата, который 28 июля 2022 года расстрелял командира танкового батальона 36-й ОБрМП Евгения Черноконя.

Источник: издание "Преступности.НЕТ", которое ссылается на приговор суда, отдел информационной политики и коммуникаций Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона в комментарии УП

Детали: 28 февраля судья оправдал и отпустил солдата Валентина Гандебуру, поскольку, по его мнению, дело должно было расследовать Государственное бюро расследований, а не Нацполиция. Действия обвиняемого она квалифицировала по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное убийство").

Судья отметил, что "предметом в рамках этого уголовного производства, является установленный порядок несения военной службы; этот объект явно не является элементом преступления, предусмотренного частью 1 статьи 115 Уголовного Кодекса Украины".

О смерти командира батальона николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского майора Евгения Черноконя сообщила бригада в конце июля 2022 года.

Согласно материалам дела вечером 28 июля пьяный солдат Гандебура пришел в полевую кухню на территории временной дислокации в Николаеве к Черноконю и во время спора о получении формы очередью выстрелил в майора из табельного автомата. Комбат погиб на месте. Из его тела изъяли 5 пуль.

Гандебура в суде свою вину признал и заявил, что сожалеет. Просил минимальное наказание в пределах санкции статьи.

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Он рассказал, что в тот день вместе с другими военнослужащими разгружал фуру с напитками, и случайно узнал, что согласно составленным документам он и другие лица, проходившие службу вместе с ним, получили униформу. Также в тот день он употреблял алкоголь, поскольку у его сослуживца был день рождения. Медики после преступления зафиксировали опьянение в 1,93 промилле.

Гандебура, взяв заряженный автомат, пошел к командиру батальона, чтобы выяснить, почему по документам выдана форма, но солдаты ее не получили. Черноконь сидел в столовой вместе с командиром взвода и во время общения с Гандебурой, заметив, что тот пьян, сообщил, что вызовет военную службу правопорядка.

Обвиняемый также рассказал, что с самого начала разговора лейтенант, который был с Черноконем, достал пистолет, поинтересовался, почему Гандебура пришел с автоматом, а после этого наводил пистолет на него.

Военнослужащий сказал, что на все эти события он отреагировал очередью из автомата в сторону командира батальона. Когда увидел мертвого комбата, отдал автомат лейтенанту и начал ждать дальнейших событий. Свои действия точно не мог объяснить. Сказал, что был зол и негативно отреагировал на пистолет, который достал из кобуры лейтенант.

Командир взвода, который стал непосредственным свидетелем преступления, подтвердил события и детализировал факты спора между солдатом и майором.

Дословно: "Свидетель рассказал, что пьяный военнослужащий кроме вопросов о форме спрашивал об обучении, участии в боевых действиях, когда Черноконь "будет с ним нормально общаться". Обвиняемый направлял автомат на майора, поэтому лейтенант приготовил свой пистолет и приказал солдату полностью разрядить автомат. Черноконь сказал лейтенанту убрать пистолет и продолжил разговор.

Он напомнил о субординации и объяснил относительно формы то, что кроме танкового батальона есть другие подразделения, где та нужна. Также лейтенант подтвердил, что майор начал звонить в ВСП и говорить о возникшей проблеме с обвиняемым. Затем обвиняемый резко направил автомат на майора и выстрелил очередью в него".

Обновлено: В спецпрокуратуре Южного региона УП сообщили, что 17 марта прокурор Николаевской специализированной прокуратуры в сфере обороны обжаловал вышеуказанный приговор суда.

Дословно: "Подана апелляционная жалоба в Николаевский апелляционный суд, рассмотрение которой продолжается. Предоставление развернутых комментариев до завершения судебного разбирательства невозможно".