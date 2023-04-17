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НАТО більше не допускає тимчасової окупації своєї території в разі нападу РФ – NYT

"Європейська правда"Понеділок, 17 квітня 2023, 19:11
НАТО більше не допускає тимчасової окупації своєї території в разі нападу РФ – NYT
Прапори країн НАТО, фото Альянсу

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну спонукало Північноатлантичний Альянс відновити власну боєздатність до рівня часів "холодної війни", а також переглянути підхід до стримування на своїх східних кордонах.

Про це йдеться в публікації The New York Times, пише "Європейська правда".

Як пише видання, від концепції "стримування шляхом удару у відповідь" (deterrence by retaliation) НАТО переходить до "стримування шляхом недопущення" (deterrence by denial).

Раніше в разі вторгнення Росії держави-члени мали протриматись доти, доки сили союзників, переважно США, не прибудуть їм на допомогу і не завдадуть удару у відповідь, щоб відтіснити росіян назад.

Та після злочинів Росії на окупованих територіях України Польща і держави Балтії більше не воліють допустити будь-яку російську окупацію власних територій. Адже в перші дні вторгнення в Україну російські війська захопили територію, більшу за деякі країни Балтії.

"Стримування шляхом недопущення" означає, навпаки, постійне розташування союзних військ біля кордону з РФ, більшу інтеграцію американських і союзницьких військових планів, більші військові витрати і детальніші вимоги до союзників щодо наявності конкретних видів сил і засобів для ведення бойових дій у разі потреби.

"Мета полягає в тому, щоб зробити сили НАТО не лише більш потужними й боєздатними, але й більш помітними для Росії, що є ключовим елементом стримування", – пише NYT.

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Одним із практичних наслідків концепції "стримування шляхом недопущення" є збільшення ролі верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерала Крістофера Каволі, який також командує американськими силами в Європі.

Уперше з часів "холодної війни" посадовець НАТО цього рівня об'єднує американські і союзницькі плани ведення бойових дій – зокрема і на морі, в повітрі, в космосі в та в кіберпросторі, розповів The New York Times високопосадовець НАТО на умовах анонімності.

За його словами, країни Східної Європи будуть точно знати, що НАТО має намір робити для їх захисту. Також Альянс посилить вимоги до оборонного планування й може заборонити перекидання певних підрозділів, необхідних для забезпечення безпеки союзників.

У межах зміцнення обороноздатності Північноатлантичного Альянсу на наступному саміті НАТО в липні буде узгоджений новий план витрат – щонайменше 2% ВВП на оборону. В Альянсі вважають достатнім витрати в районі 2,5-3% ВВП, уточнив посадовець НАТО.

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Теми: НАТОвійнаРосія
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