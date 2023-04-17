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НАТО больше не допускает временной оккупации своей территории в случае нападения РФ – NYT

"Европейская правда"Понедельник, 17 апреля 2023, 19:11
НАТО больше не допускает временной оккупации своей территории в случае нападения РФ – NYT
Флаги стран НАТО, фото Альянса

Полномасштабное вторжение России в Украину побудило Североатлантический Альянс восстановить собственную боеспособность до уровня времен "холодной войны", а также пересмотреть подход к сдерживанию на своих восточных границах.

Об этом говорится в публикации The New York Times, пишет "Европейская правда".

Как пишет издание, от концепции "сдерживания путем ответного удара" (deterrence by retaliation) НАТО переходит к "сдерживанию путем недопущения" (deterrence by denial).

Ранее в случае вторжения России государства-члены должны были продержаться до тех пор, пока силы союзников, преимущественно США, не прибудут им на помощь и не нанесут ответный удар, чтобы оттеснить россиян назад.

Но после преступлений России на оккупированных территориях Украины Польша и государства Балтии больше не хотят допустить любую российскую оккупацию собственных территорий. Ведь в первые дни вторжения в Украину российские войска захватили территорию, большую, чем некоторые страны Балтии.

"Сдерживание путем недопущения" означает, наоборот, постоянное размещение союзных войск у границы с РФ, большую интеграцию американских и союзнических военных планов, большие военные расходы и более детальные требования к союзникам о наличии конкретных видов сил и средств для ведения боевых действий в случае необходимости.

"Цель состоит в том, чтобы сделать силы НАТО не только более мощными и боеспособными, но и более заметными для России, что является ключевым элементом сдерживания", – пишет NYT.

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Одним из практических последствий концепции "сдерживания путем недопущения" является увеличение роли верховного главнокомандующего объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерала Кристофера Каволи, который также командует американскими силами в Европе.

Впервые со времен "холодной войны" чиновник НАТО этого уровня объединяет американские и союзнические планы ведения боевых действий – в том числе и на море, в воздухе, в космосе и в киберпространстве, рассказал The New York Times высокопоставленный чиновник НАТО на условиях анонимности.

По его словам, страны Восточной Европы будут точно знать, что НАТО намерено делать для их защиты. Также Альянс ужесточит требования к оборонному планированию и может запретить переброску определенных подразделений, необходимых для обеспечения безопасности союзников.

В рамках укрепления обороноспособности Североатлантического Альянса на следующем саммите НАТО в июле будет согласован новый план расходов – не менее 2% ВВП на оборону. В Альянсе считают достаточным расходы в районе 2,5-3% ВВП, уточнил чиновник НАТО.

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Темы: НАТОвойнаРосcия
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