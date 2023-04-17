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Російські винищувачі й літак-розвідник були перехоплені біля повітряного простору НАТО

"Європейська правда"Понеділок, 17 квітня 2023, 19:50
Російські винищувачі й літак-розвідник були перехоплені біля повітряного простору НАТО
фото з сайту raf.mod.uk

Військово-повітряні сили Великої Британії та Німеччини спільно перехопили три російські літаки, що перебували над Фінською затокою і Балтійським морем, тобто близько до повітряного простору Північноатлантичного Альянсу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в понеділок британські королівські ВПС.

Винищувачі Eurofighter Typhoon зі складу 9-ої ескадрильї Королівських ВПС і 71-го крила "Ріхтофен" ВПС Німеччини були підняті в повітря для перехоплення й візуальної ідентифікації кількох невпізнаних літаків, що пролітали близько до повітряного простору НАТО.

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Один з літаків був ідентифікований як літак-розвідник Іл-20 повітряно-космічних сил Росії, який прямував до Калінінградської області.

Його зустріли два російські винищувачі Су-27, що базуються в Калінінграді, й супроводили через північно-західну частину естонського регіону польотної інформації. Пізніше на перехоплення вирушили літаки Gripen військово-повітряних сил Швеції.

Як підкреслюється в повідомленні ВПС Британії, це перехоплення не є унікальним, оскільки російські військові літаки часто літають над Балтійським морем, та воно доводить відданість колективній обороні повітряного простору НАТО.

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"Наші союзники й партнери в регіоні повинні бути впевнені в тому, що НАТО тут залишатиметься й надалі, а Велика Британія продовжує виконувати свої зобов'язання щодо колективної оборони повітряного простору НАТО", – підкреслюється в повідомленні.

Британські й німецькі літаки беруть участь у спільній місії НАТО з патрулювання повітряного простору країн Балтії Operation Azotize із початку березня.

Як повідомляли минулого тижня ЗМІ. російський винищувач ледь не збив британський літак-розвідник в 2022 році – цей інцидент виявився більш значущим, ніж повідомлялося раніше, і міг втягнути Сполучені Штати та їхніх союзників по НАТО безпосередньо у війну в Україні.

Теми: НАТОРосіяавіавинищувачі
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