Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Російські винищувачі й літак-розвідник були перехоплені біля повітряного простору НАТО

"Європейська правда"Понеділок, 17 квітня 2023, 19:50
Російські винищувачі й літак-розвідник були перехоплені біля повітряного простору НАТО
фото з сайту raf.mod.uk

Військово-повітряні сили Великої Британії та Німеччини спільно перехопили три російські літаки, що перебували над Фінською затокою і Балтійським морем, тобто близько до повітряного простору Північноатлантичного Альянсу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в понеділок британські королівські ВПС.

Винищувачі Eurofighter Typhoon зі складу 9-ої ескадрильї Королівських ВПС і 71-го крила "Ріхтофен" ВПС Німеччини були підняті в повітря для перехоплення й візуальної ідентифікації кількох невпізнаних літаків, що пролітали близько до повітряного простору НАТО.

Один з літаків був ідентифікований як літак-розвідник Іл-20 повітряно-космічних сил Росії, який прямував до Калінінградської області.

Його зустріли два російські винищувачі Су-27, що базуються в Калінінграді, й супроводили через північно-західну частину естонського регіону польотної інформації. Пізніше на перехоплення вирушили літаки Gripen військово-повітряних сил Швеції.

Як підкреслюється в повідомленні ВПС Британії, це перехоплення не є унікальним, оскільки російські військові літаки часто літають над Балтійським морем, та воно доводить відданість колективній обороні повітряного простору НАТО.

"Наші союзники й партнери в регіоні повинні бути впевнені в тому, що НАТО тут залишатиметься й надалі, а Велика Британія продовжує виконувати свої зобов'язання щодо колективної оборони повітряного простору НАТО", – підкреслюється в повідомленні.

ВІДЕО ДНЯ

Британські й німецькі літаки беруть участь у спільній місії НАТО з патрулювання повітряного простору країн Балтії Operation Azotize із початку березня.

Як повідомляли минулого тижня ЗМІ. російський винищувач ледь не збив британський літак-розвідник в 2022 році – цей інцидент виявився більш значущим, ніж повідомлялося раніше, і міг втягнути Сполучені Штати та їхніх союзників по НАТО безпосередньо у війну в Україні.

Теми: НАТОРосіяавіавинищувачі
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Одного священика УПЦ МП вдалось обміняти на 28 українських військових – глава СБУ

Буданов відреагував на "заочний арешт" від РФ: Мені приємно

Спроба викрасти літак РФ, яка закінчилась обстрілом: СБУ оголосила підозру ексрозвіднику

Митрополит Павло поскаржився, що не має світла вдома зарядити електронний браслет

Орбан обурився через заяву генсека НАТО про майбутнє України в Альянсі

Зеленський провів Ставку: розвідка доповіла про плани росіян, увага до розподілу зброї

Усі новини...
НАТО
НАТО більше не допускає тимчасової окупації своєї території в разі нападу РФ – NYT
У Польщі пройдуть військові навчання Anakonda-23 за участю 13 тисяч солдатів НАТО
Україна фактично стала членом НАТО, лишилося ухвалити політичне рішення - Резніков
Останні новини
18:39
Uber позбувся своєї частки в російському "Яндекс.Таксі" за $700 мільйонів
18:36
У Мін'юсті пояснили, як розлучитись під час війни і чи треба для цього військовий квиток
18:28
По всій Україні – повітряна тривога
18:11
Литва вперше відключиться від енергомережі РФ у тестовому режимі
18:01
Статки власників luxury-брендів зросли на $93 мільярди на тлі попиту на предмети розкоші
17:47
Кремль хоче сформувати антиукраїнську коаліцію з ультралівих і ультраправих у Німеччині – WP
17:41
Понад 16 тисяч українських військових вже пройшли підготовку в рамках місії ЄС
17:36
МОН затвердило графік цьогорічних вступних іспитів до магістратури
17:33
відеоРосійські багатії накупили на Лазурному березі Франції вілл на "дачний кооператив"
17:28
Кремль після новин про майже повне ембарго на експорт до РФ пригрозив світовою кризою
Усі новини...
Реклама: