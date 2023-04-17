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Истребители и самолет-разведчик РФ перехвачены возле воздушного пространства НАТО

"Европейская правда"Понедельник, 17 апреля 2023, 19:50
Истребители и самолет-разведчик РФ перехвачены возле воздушного пространства НАТО
фото с сайта raf.mod.uk

Военно-воздушные силы Великобритании и Германии совместно перехватили три российских самолета, находившихся над Финским заливом и Балтийским морем, то есть близко к воздушному пространству Североатлантического Альянса.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в понедельник британские королевские ВВС.

Истребители Eurofighter Typhoon из состава 9-й эскадрильи Королевских ВВС и 71-го крыла "Рихтофен" ВВС Германии были подняты в воздух для перехвата и визуальной идентификации нескольких неопознанных самолетов, пролетавших близко к воздушному пространству НАТО.

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Один из самолетов был идентифицирован как самолет-разведчик Ил-20 воздушно-космических сил России, который направлялся в Калининградскую область.

Его встретили два российских истребителя Су-27, базирующихся в Калининграде, и сопроводили через северо-западную часть эстонского региона полетной информации. Позже на перехват отправились самолеты Gripen военно-воздушных сил Швеции.

Как подчеркивается в сообщении ВВС Британии, этот перехват не является уникальным, поскольку российские военные самолеты часто летают над Балтийским морем, но он доказывает преданность коллективной обороне воздушного пространства НАТО.

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"Наши союзники и партнеры в регионе должны быть уверены в том, что НАТО здесь будет оставаться и в дальнейшем, а Великобритания продолжает выполнять свои обязательства по коллективной обороне воздушного пространства НАТО", – подчеркивается в сообщении.

Британские и немецкие самолеты участвуют в совместной миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии Operation Azotize с начала марта.

Как сообщали на прошлой неделе СМИ, российский истребитель едва не сбил британский самолет-разведчик в 2022 году – этот инцидент оказался более значимым, чем сообщалось ранее, и мог втянуть Соединенные Штаты и их союзников по НАТО непосредственно в войну в Украине.

Темы: НАТОРосcияавиаистребители
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